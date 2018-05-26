С 2017 года «обнальщики» отмыли в Кировской области более 1 миллиарда рублей

В 2017-2018 годах в Кировской области правоохранители обнаружили три «обнальные» группы. За это время они отмыли около 1 млрд рублей.

Об этом рассказали на совещании в прокуратуре Кировской области. Действия всех трех групп были пресечены.

Также правоохранителям удалось повысить эффективность работы по выявлению «фирм-однодневок» и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимавшихся их регистрацией, передает пресс-служба надзорного ведомства. Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

На совещании также рассказали об увеличении поставленных на миграционный учет иностранных граждан на 11,5 %. С начала года выявлено 51 преступление, совершенное в сфере миграции (2017 — 113 преступлений).