ФБР заблокировало сеть из 500 тысяч связанных с Россией зараженных компьютеров

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заблокировало сервер, который управлял сетью из 500 тысяч зараженных компьютеров. В ФБР данные компьютеры связывают с Россией.



Сотрудники ФБР пытались предотвратить деятельность так называемого VPN-фильтра, который связан с группой под названием Fancy Bear, пишет издание Daily Beast. Данное объединение американские спецслужбы подозревали во взломе серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Отмечается, что данные компаний Cisco и Symantec указали на наличие вредоносной программы на компьютерах в 54 странах.

Ранее США признали, что уступают России в сфере киберпространства, несмотря на большой оборонный бюджет.

