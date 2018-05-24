ФБР заблокировало сеть из 500 тысяч связанных с Россией зараженных компьютеров
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заблокировало сервер, который управлял сетью из 500 тысяч зараженных компьютеров. В ФБР данные компьютеры связывают с Россией.
Сотрудники ФБР пытались предотвратить деятельность так называемого VPN-фильтра, который связан с группой под названием Fancy Bear, пишет издание Daily Beast. Данное объединение американские спецслужбы подозревали во взломе серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
Отмечается, что данные компаний Cisco и Symantec указали на наличие вредоносной программы на компьютерах в 54 странах.
Ранее США признали, что уступают России в сфере киберпространства, несмотря на большой оборонный бюджет.
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