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ФБР заблокировало сеть из 500 тысяч связанных с Россией зараженных компьютеров

22:14, 24.05.2018
ФБР заблокировало сеть из 500 тысяч связанных с Россией зараженных компьютеров
Фото: pixabay.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заблокировало сервер, который управлял сетью из 500 тысяч зараженных компьютеров. В ФБР данные компьютеры связывают с Россией.

Сотрудники ФБР пытались предотвратить деятельность так называемого VPN-фильтра, который связан с группой под названием Fancy Bear, пишет издание Daily Beast. Данное объединение американские спецслужбы подозревали во взломе серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Отмечается, что данные компаний Cisco и Symantec указали на наличие вредоносной программы на компьютерах в 54 странах.

Ранее США признали, что уступают России в сфере киберпространства, несмотря на большой оборонный бюджет.

ТехнологииIT
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