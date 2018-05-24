Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с КАМАЗом

Глава Башкирии Рустэм Хамитов и глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве предприятия и правительства Башкирии.

«На территории Башкортостана КАМАЗ ведет осмысленную работу по развитию заводов в Нефтекамске и в Туймазах. Мы надеемся на дальнейшее развитие этих промышленных площадок и появление новых предприятий», — приводит слова главы республики «Татар-информ».

Подписание документа состоялось на XXII Петербургском международном экономическом форуме. Хамитов возглавляет делегацию Башкирии на мероприятии.

В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве с рядом крупных компаний, промышленных предприятий и организаций, отмечает пресс-служба главы РБ.

Напомним, что в состав КАМАЗа входят расположенные в Башкирии Туймазинский завод автобетоновозов и ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ).



