Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер посетила Уфу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер посетила Уфу. В столицу Башкортостана Нина Мозер приехала по приглашению руководителя региона Рустэма Хамитова, сообщает ИА «Башинформ».

Обсуждались вопросы повышения эффективности существующих и строящихся в регионе ледовых арен, развития зимних видов спорта, совершенствования спортивной подготовки для достижения высших результатов.

Заслуженный тренер России посетила универсальную спортивную арену «Уфа-Арена», городской Дворец спорта, спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон», специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту, а также строящийся центр подготовки по шорт-треку и территорию, где планируется возвести современный физкультурно-оздоровительный центр с ледовой ареной.

«Основная цель моего визита — это фигурное катание, развитие возможностей в спорте для детей и юношества. Чтобы республика развивалась и могла претендовать на самые высокие места в разных спортивных дисциплинах, в том числе фигурном катании. Я приехала для того, чтобы посмотреть, что есть в республике на сегодняшний день. Сейчас мы уделили пристальное внимание специализации этих катков, возможностям развития — где какие виды спорта могли бы развиваться в своей основе», — поделилась впечатлениями Нина Мозер.





