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Государственная жилищная инспекция РТ

Гос. ведомства

Общая информация

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан функционирует на основании Положения о ГЖИ РТ, утвержденного 26.12.2011г. №1068, и входит в систему органов Главной государственной жилищной инспекции Российской Федерации.

Основные задачи:

  • защитой прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг, в том числе за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества и нормативов потребления, за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности;
  • соблюдением требований жилищного законодательства всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности; управляющими; подрядными организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные и другие услуги) на территории Республики Татарстан;
  • выявлением и предупреждением нарушений при использовании и содержании жилищного фонда, принятием необходимых мер по выявленным нарушениям.
Руководитель - Крайнов Сергей Аркадьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 15/9
  • Телефон: (843) 236-91-44
  • Email: tatgi@tatar.ru
  • Сайт: http://gji.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 29.08.2017

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