Государственная жилищная инспекция РТ
Общая информация
Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан функционирует на основании Положения о ГЖИ РТ, утвержденного 26.12.2011г. №1068, и входит в систему органов Главной государственной жилищной инспекции Российской Федерации.
Основные задачи:
- защитой прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг, в том числе за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества и нормативов потребления, за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности;
- соблюдением требований жилищного законодательства всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности; управляющими; подрядными организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные и другие услуги) на территории Республики Татарстан;
- выявлением и предупреждением нарушений при использовании и содержании жилищного фонда, принятием необходимых мер по выявленным нарушениям.
Руководитель - Крайнов Сергей Аркадьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 15/9
- Телефон: (843) 236-91-44
- Email: tatgi@tatar.ru
- Сайт: http://gji.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 29.08.2017