Криминальное чтиво: как обмануть детектор лжи и выйти на след по ДНК

Фото: Дарья Турцева

1 марта экспертно-криминалистическая служба МВД России отметила 99-летие. К профессиональному празднику подразделение в Татарстане обновило вооружение — теперь в порядке вещей не только пальчики откатать, но и взять преступника по следу ДНК. Благодаря генетической экспертизе в этом году экспертам удалось раскрыть преступление 10-летней давности — улики ждали, пока появятся технологии, способные их расшифровать. Подробнее в материале «Реального времени».

Эксперты против код-граббинга и скиммеров

Здание экспертно-криминалистического центра МВД по Татарстану находится на улице 1 Мая в Казани. На четырех этажах — лаборатории, во дворе — взрыво-техническая камера. Это новое приобретение, которым здесь очень гордятся. Можно проводить исследования взрывчатых веществ и взрывных устройств. Камера выдерживает взрывы мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте — это примерно равно двум гранатам. Раньше для таких экспериментов приходилось привлекать саперов и выезжать на полигон.

Еще одна гордость — это радиотехническая лаборатория, она тоже приобретена меньше года назад. «Это не просто линолеум, это антистатическое покрытие», — обращает внимание на незаметные мелочи начальник центра Анас Мухаметзянов. Здесь особо чувствительное оборудование для расследования преступлений, совершаемых с помощью современных технологий — так называемого код-граббинга, когда хищения автомобилей совершают с помощью устройства, считывающего код от автомобильной сигнализации. Скиммеры — тоже профиль радиотехнической лаборатории, а также все, что связано с дистанционным управлением самодельными взрывными устройствами и скрытыми средствами слежения.

— Любое электронное устройство вещает, и можно определить, на какой частоте происходит излучение сигнала. Мы это можем делать в полевых условиях, — показывает на ноутбук Мухаметзянов. — Устройство само по себе не является доказательством, но, если мы его обнаружим, то можем найти на нем следы рук — то есть одно помогает доказыванию другого.

Еще одна гордость — это радиотехническая лаборатория. Фото 16.мвд.рф



Можно ли обмануть детектор лжи?

На вооружении криминалистов и детектор лжи. В небольшой комнате расположилось кресло с датчиками, на него направлены микрофоны и видеокамеры. Рядом — рабочее место психофизиолога Татьяны Дворкиной. Она первый и пока единственный в России официально признанный судебный эксперт по психофизиологии. Полиграфами сейчас никого не удивишь — службы безопасности банков, крупных торговых сетей тестируют на них сотрудников, но в МВД говорят, что их аппарат наиболее совершенный. Обмануть такой сумеет только шпион.

— Шпион может пройти тест на полиграфе, так как он длительное время обучается контролю над своими чувствами. Обычному человеку обойти систему практически не возможно, — говорит Дворкина.

Впрочем, есть методы еще более совершенные. Не нужно измерять сердцебиение или давление: на голову человека надевается шлем с видеокамерой, которая фиксирует реакцию зрачка — его контролировать даже шпионы пока не научились.

Не сказать, что полиграф — это популярная процедура, она выполняется исключительно по желанию подозреваемого. В экспертно-криминалистическом центре МВД в Казани ее делают не чаще раза в неделю. Проведению предшествует длительная подготовка самого эксперта, который, прежде чем приступить к опросу, тщательно изучает материалы уголовного дела.

Татьяна Дворкина — первый и пока единственный в России официально признанный судебный эксперт по психофизиологии. Фото Дарьи Турцевой

Гены не врут: как ДНК раскрывает «висяки»

Одна из знакомых криминалистических процедур, без которой сегодня не обходится ни одно ток-шоу, — экспертиза ДНК. Правда, здесь ее делают не для установления отцовства, а для разоблачения преступников. Один из последних примеров — раскрытие убийства нумизмата, совершенного в декабре 2017 года в Казани. На месте преступления изъяли портмоне, на застежке обнаружили следы пота и клетки кожи, которые принадлежали жертве и неустановленному лицу. Следователи вышли на след убийцы, а экспертиза ДНК позволила установить его вину.

Недавно экспертиза ДНК помогла раскрыть преступление 10-летней давности. 26 мая 1997 года было обнаружено тело женщины, а рядом с ним — палка. Преступление не удалось раскрыть, уголовное дело было приостановлено, но вещдоки хранились. В 2017 году появились новые возможности судебно-биологической экспертизы, и палка была передана на ДНК-исследование. На ней обнаружили следы спермы, ДНК проверили по федеральной базе и выяснили, что она совпадает с генетическим профилем мужчины, ранее осужденным за тяжкое преступление.

В 2017 году эксперты ЭКЦ МВД по РТ выполнили 1028 экспертиз, с помощью которых раскрыли 129 преступлений. Единственный минус этого метода — дороговизна.

— Наблюдается рост эффективности ДНК-исследований в раскрытии преступлений. Но сами знаете, как дорого стоит определение лица по ДНК. Нами приняты все меры по экономии средств и расходных материалов, тем более что с каждым годом финансирования меньше. Но в то же время качество работы улучшается — при уменьшении финансирования практически на 50% по сравнению с прошлым годом мы раскрыли преступлений на 15% больше, — говорит начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ.

В 2017 году эксперты ЭКЦ МВД по РТ выполнили 1028 экспертиз, с помощью которых раскрыли 129 преступлений. Фото 16.мвд.рф



Дело Шимаревой пока не комментируют

В баллистической лаборатории занимаются уликами, собранными в ходе перестрелки в казанском поселке Борисково. Эксперты собрали порядка 150 фрагментов пуль и гильз, еще 10 огнестрельных орудий привезли из сейфа стрелка.

Каждую гильзу или пулю сканируют и рассматривают под многократным увеличением, информацию загружают в единую базу данных. Часто обнаруживают совпадения — оружие, которым совершили одно из недавних преступлений, всплывает в базе в категории нераскрытых. В этом году нашли 12 совпадений по 4 эпизодам.

— У нас хранится весь ПФО, более 35 тысяч объектов, выходит совпадение по преступлениям в Саратовской, Волгоградской областях, Пермском крае — это говорит о том, как недобросовестно были отработаны эти преступления, они не были исследованы там, — говорит Мухаметзянов.

Одно из резонансных преступлений — смерть замминистра здравоохранения — тоже изучают криминалисты, перед ними стоит главный вопрос — могла ли женщина нанести себе смертельные увечья. Результаты пока не комментируют.

На службе в ЭКЦ МВД по РТ работает 300 экспертов, которые делают 49 из 50 возможных экспертиз. Единственное исключение — геммологическая экспертиза — исследование драгоценных камней. В Татарстане за 25 лет в ней была необходимость только однажды, но материалы отправили в Москву. Держать ценного сотрудника для таких исключительных случаев здесь не видят смысла, геммологи востребованы в регионах, где добываются драгоценные камни, — в Якутии, на Дальнем Востоке.