День в истории 4 июня: впервые вручили Пулитцеровскую премию, отмечается Всемирный день бега
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 4 июня 2025 года
Сегодня, 4 июня, отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии. Год назад глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании его государства стать членом БРИКС, 25 лет назад ушел из жизни народный писатель Татарстана Гариф Ахунов, 53 года назад русский поэт Иосиф Бродский эмигрировал за рубеж, 108 лет назад в США прошло первое вручение Пулитцеровской премии, 225 лет назад завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Михаил Бестужев-Рюмин и Аполлон Майков
- 1777 — русский военачальник Алексей Ермолов (скончался 23 апреля 1861 года).
- 1801 — декабрист Михаил Бестужев-Рюмин (скончался 25 июля 1826 года).
- 1821 — русский поэт Аполлон Майков (скончался 20 марта 1897 года).
- 1910 — британский инженер, изобретатель судна на воздушной подушке Кристофер Кокерелл (скончался 1 июня 1999 года).
- 1975 — американская актриса Анджелина Джоли.
Кто скончался: Елена Гнесина и Эдуард Хиль
- 1798 — итальянский авантюрист Джакомо Казанова (родился 2 апреля 1725 года).
- 1967 — создательница и бессменная руководительница крупнейшего комплекса музыкального образования — учебных заведений имени Гнесиных Елена Гнесина (родилась 30-го, по другим данным, 31 мая 1872 года).
- 1993 — советский актер Георгий Милляр (родился 7 ноября 1903 года).
- 1999 — советский и российский актер Юрий Васильев (родился 12 октября 1939 года).
- 2000 — народный писатель Татарстана Гариф Ахунов (родился 18 сентября 1925 года).
- 2012 — советский и российский оперный и эстрадный певец Эдуард Хиль (родился 4 сентября 1934 года).
Праздники: День невинных детей — жертв агрессии
- Международный день невинных детей — жертв агрессии. В 1982 году на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», постановила отмечать эту дату.
- Всемирный день бега. Он отмечается в первую среду июня. Праздновать его начали в США в 2009 году, а с 2016 года День бега стал международным.
- День крановщика в России. Праздник этот появился относительно недавно — 4 июня 2014 года в соответствии с приказом Министерства юстиции России.
События в истории: вышел в свет журнал «Крокодил», началось следствие по «Трофейному делу», Турция захотела в БРИКС
- 1800 — завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Его первыми хозяевами стали президент США Джон Адамс и его супруга Абигайль.
- 1897 — в Петербурге начали строительство крейсера «Аврора». Он был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 1903 года вступил в строй боевых кораблей флота России.
- 1917 — в США прошло первое вручение Пулитцеровской премии. На сегодняшний день престижная награда вручается в области журналистики, литературы и музыки.
- 1922 — вышел первый номер журнала «Крокодил» (на тот момент — еженедельное иллюстрированное приложение к газете «Рабочий»).
- 1946 — в СССР началось следствие по «Трофейному делу» — кампания органов госбезопасности СССР в 1946—1948 годах, которая была организована по личному указанию Иосифа Сталина и при активном участии министра госбезопасности Виктора Абакумова. Официальная цель кампании — выявление злоупотреблений среди генералитета. Но многие историки полагают, что это был повод «свалить» маршала Жукова.
- 1962 — на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Его главным редактором был детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков.
- 1972 — поэт Иосиф Бродский эмигрировал за рубеж. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге».
- 2014 — в сквере на пересечении улиц Декабристов, Гагарина и Королева в Казани открыли памятник советскому авиаконструктору, трижды Герою Социалистического Труда Андрею Туполеву.
- 2024 — глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании Турции стать членом БРИКС. В октябре Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань для участия в саммите стран-участниц объединение. Однако к настоящему моменту Турция не получила официального приглашения стать членом БРИКС.
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