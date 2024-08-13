Штраф для депутатов за недостаточную борьбу с экстремизмом, запрет детского шампанского, интервью Трампа Маску
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 13 августа.
- МВД разработало законопроект о введении штрафов и дисквалификации для представителей органов исполнительной власти субъектов страны и местного самоуправления за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом. В случае принятия поправок в КоАП должностным лицам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Цель изменений — усиление контроля за исполнением решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в России.
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев планирует обратиться в правительство с просьбой провести мониторинг и предложить механизм запрета детского шампанского, поскольку считает его прямой рекламой алкогольных напитков среди детей.
- Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал вторжение украинской армии на территорию Курской области. Он сообщил, что МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для этих территорий. По данным на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области, проникнув на глубину 12 км и заняв по фронту 40 км.
- Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. Глава муниципалитета попросил жителей следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. В связи с активностью формирований врага на границе района 12 августа началась эвакуация жителей в более безопасные места.
- Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, столкнулась с DDoS-атакой. Из-за этого видеозапись интервью с Дональдом Трампом была опубликована позже. Ранее штаб Трампа назвал это интервью «беседой столетия».
- Экс-президент во время беседы с Маском рассказал, что 13 июля во время покушения пуля задела правое ухо. По его словам, нелегальные мигранты спасли ему жизнь, так как схема пересечения границы заставила его повернуть голову за несколько мгновений до выстрела. Трамп раскритиковал президента Джозефа Байдена за подход к конфликту России и Украины, предположив, что у нынешнего главы Белого дома «возможно, вообще нет IQ». Он сказал, что «Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта». Также в интервью он выразил надежду снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.
- Российская ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников самолетного типа: 12 — над Курской, один — над Белгородской и один — над Воронежской областями, сообщили в Минобороны.
Рената Валеева
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.