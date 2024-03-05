День в истории 5 марта: основание КАИ, день рождения Рафината Яруллина, встреча группы «Россия — исламский мир»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 марта 2024 года
5 марта в Москве пройдет встреча руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» с послами государств — членов ОИС, а в Казани сыграют лидеры Единой лиги ВТБ — УНКИС и ЦСКА. Сегодня отмечается День выключенных гаджетов. Два года назад президент России Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины, 92 года назад образован Казанский авиационный институт (КАИ), 110 лет назад основана старейшая киностудия России «Ленфильм». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Встреча руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» с послами государств — членов Организации исламского сотрудничества. Принимают участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие.
- Пленарное заседание XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.
- Единая лига ВТБ, этап победителей — казанский УНИКС против московского ЦСКА.
Кто родился: сын Галиасгара Камала и директор КОМЗ
- 1879 — русская актриса, народная артистка ТАССР Софья Грекова (скончалась 17 октября 1970 года).
- 1908 татарский писатель, актер Анас Камал (скончался 18 марта 1978 года). С 1935 года работал в журнале «Казан утлары», затем стал редактором Таткнигоиздата. Сын Галиасгара Камала.
- 1943 — генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» с 1994 года Рафинат Яруллин.
- 1967 — генеральный директор АО «Казанский оптико-механический завод» с 2018 года Вадим Максимов.
Кто скончался: Иосиф Сталин, Сергей Прокофьев и Анна Ахматова
- 1827 — итальянский ученый и один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта (родился 18 февраля 1745 года). Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, прообразом современных батареек.
- 1914 — русский гидрограф, полярный исследователь Георгий Седов (родился 5 мая 1877 года). Умер во время неудачной экспедиции к Северному полюсу. В Казани есть улица Седова.
- 1953 — глава СССР в 1924—1953 годах Иосиф Сталин (по одной версии родился 18 декабря 1878 года, по другой — 21 декабря 1879 года). Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, при этом существуют теории заговора, в которых говорится об убийстве.
- 1953 — русский композитор Сергей Прокофьев (родился 23 апреля 1891 года). Прокофьев писал во всех современных жанрах, в том числе создал восемь опер.
- 1966 — русская и советская поэтесса Анна Ахматова (родилась 23 июня 1889 года). Некоторое время жила в Татарстане.
- 2013 — президент Венесуэлы в 1999—2013 годах Уго Чавес (родился 28 июля 1954 года). Умер от рака, в связи с его смертью в стране был объявлен недельный траур.
- 2023 — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер БК УНИКС Александр Зрядчиков. Он завоевывал с казанским клубом Кубок Европы и Кубок России. Также становился серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России.
Праздники: День выключенных гаджетов
- День выключенных гаджетов. Неофициальный праздник. В США даже было выпущено специальное приложение, призванное напомнить владельцу электроники о необходимости отключить все гаджеты в конкретную дату на сутки.
- День Ак калпака в Кыргызстане. Установлен постановлением Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана от 29 июня 2016 года №825-VI в целях сохранения значимости национального головного убора. Неофициально День Ак калпака начали праздновать с 2011 года.
События в истории: учреждение Сената и «Ленфильма»
- 1711 — Петр I учредил в России Сенат — высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления.
- 1770 — произошла «Бостонская бойня», уличная стычка, случившаяся в Бостоне, столице провинции Массачусетс-Бэй, между местными жителями и английскими солдатами. Горожане выражали недовольство налоговой политикой британских властей, солдаты стали стрелять в безоружную демонстрацию. Скончались три человека, еще 11 получили ранения.
- 1914 — открыт Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, который в дальнейшем стал киностудией «Ленфильм». Это старейшая кинокомпания России.
- 1932 — на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета решением Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой промышленности образован Казанский авиационный институт (КАИ).
- 1936 — в Москве открылся Центральный детский театр (ЦДТ). Сегодня он носит звание Российского академического Молодежного театра ордена Ленина и является объектом культурного наследия России федерального значения.
- 1946 — Уинстон Черчилль произнес в США свою знаменитую Фултонскую речь о «железном занавесе». В ней он назвал Соединенные Штаты главенствующим игроком политической арены, а Советский Союз — «причиной международных трудностей».
- 1966 — авиакатастрофа английского Boeing 707 на японской горе Фудзи. Авиалайнер выполнял пассажирский рейс из Лондона в Гонконг. Погибли все — 11 членов экипажа и 113 пассажиров.
- 1970 — вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.
- 1979 — космический аппарат «Вояджер-1» достиг планеты Юпитер.
- 2000 — английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.
- 2017 — в Татарстане издали третью редакцию Красной книги РТ, в которую вошли 224 редких вида животных, 340 видов растений и 48 видов грибов.
- 2019 — президент Татарстана Рустам Минниханов, а также глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова запустили в Чехии завод татарстанской компании «Данафлекс».
- 2022 — президент России Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины. С 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с этих территорий и выехать далее в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. Также они могут пребывать в России до 15 дней с даты пересечения государственной границы.
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