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Инвестиции в детей: сколько стоит образование в частной школе / «Реальное время Live»

12:00, 05.05.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Инвестиции в детей: сколько стоит образование в частной школе / «Реальное время Live»

По официальным данным Управления образования исполкома Казани, в частных школах города сегодня обучается порядка 2 200 детей. Это всего лишь 1,3% всех школьников города. Но на самом деле таких детей больше, многие учатся в нелицензированных частных школах. На что стоит обратить внимание при выборе частной школы, какие документы стоить проверить и как в эпоху санкций живут международные школы, обсудим сегодня с Альбиной Насыровой, основательницей первой в Татарстане сети международных полилингвальных детских садов и Кембриджской школы «Бала-Сити», депутатом Государственного совета шестого созыва, в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоОбразование Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 май
    Альбина молодец! Большой профессионал
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  • Анонимно 05 май
    что почем?
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Новости общества

09:10 МСК Все новости
Новости раздела