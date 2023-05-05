Инвестиции в детей: сколько стоит образование в частной школе / «Реальное время Live»
По официальным данным Управления образования исполкома Казани, в частных школах города сегодня обучается порядка 2 200 детей. Это всего лишь 1,3% всех школьников города. Но на самом деле таких детей больше, многие учатся в нелицензированных частных школах. На что стоит обратить внимание при выборе частной школы, какие документы стоить проверить и как в эпоху санкций живут международные школы, обсудим сегодня с Альбиной Насыровой, основательницей первой в Татарстане сети международных полилингвальных детских садов и Кембриджской школы «Бала-Сити», депутатом Государственного совета шестого созыва, в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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