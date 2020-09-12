Видеоопрос: «Что вы думаете о введении в России гарантированного дохода?»

На этой неделе в ходе партийного онлайн-совещания замглавы Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в стране гарантированного дохода для россиян. Концепция базового дохода предполагает регулярные выплаты от государства каждому гражданину. По словам Медведева, это позволит сохранить социальную стабильность, так как пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям. При этом он отметил, что данная идея требует «максимально внимательного анализа».