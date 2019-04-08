В ожидании Рустама Минниханова и Элвина Грея: как Астрахань хочет дружить с Казанью?

В дельте Волги: подготовка к приезду президента Татарстана, новый самолет и уроки татарского

Фото: Тимур Рахматуллин

Впервые за долгие годы открылся регулярный авиарейс Казань — Астрахань. Именно к этому событию был приурочен пресс-тур для казанских журналистов в край черной икры, воблы, лотосов и арбузов. Почему астраханцы с нетерпением ждут у себя президента Татарстана, узнал корреспондент «Реального времени», побывавший в столице Каспия.

Воздушный мост

Казань и Астрахань вновь соединил регулярный авиарейс. На прошлой неделе из аэропорта столицы Татарстана к Нижней Волге вылетел 50-местный самолет Bombardier CRJ200. Казанцы и астраханцы ждали этого события 5 лет — с момента, когда постоянное авиасообщение между городами было поставлено на паузу. Воздушные суда теперь отправляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Раньше добраться из одного города в другой по воздуху можно было только с пересадкой в Москве, так что путь занимал 5—6 часов. Теперь долететь до Астрахани можно меньше чем за 2 часа.

Полеты осуществляет «ЮВТ Аэро». Как рассказал во время открытия рейса гендиректор компании-перевозчика Петр Трубаев, билет в одну сторону стоит от 2590 рублей. Этот рейс, который «долго просили жители двух регионов», осуществляется в рамках программы субсидирования. Часть стоимости перевозки оплачивается из федерального бюджета, другая финансируется Татарстаном и Астраханской областью.

Как рассказал Петр Трубаев, билет в одну сторону стоит от 2590 рублей



— Сколько бы стоила путевка в один конец без субсидирования? — поинтересовался у Трубаева корреспондент «Реального времени.

— Раза в три дороже, 7500—8000 рублей.

До конца года будет выполнено 116 рейсов по маршруту, на это выделено 54 млн рублей.

Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Наиля Клевлеева напомнила, что в ноябре 2018 года в Татарстан приезжал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов. Во время визита он встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между регионами. И открытие регулярного авиасообщения — первая ласточка такого взаимодействия.

Как и полагается в подобных случаях, директор по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева и глава «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев перерезали ленточку, сказали в адрес друг друга и руководства регионов много теплых слов. Специально к этому событию приготовили бисквитный торт, который тут же был съеден первыми пассажирами рейса.

Пассажиров астраханцы встречали караваем и чак-чаком под наигрыши гармошки



В салоне самолета практически не было свободных кресел. Пассажиров, среди которых был и глава Минтранса РТ Ленар Сафин, астраханцы встречали караваем и чак-чаком под наигрыши гармошки (среди исполняемых композиций была и татарская «Апипа»). Гостей из Казани вышел встречать и Сергей Морозов со своей свитой.

— С Татарстаном у нас сложились конструктивные взаимоотношения, — сообщил врио губернатора Астраханской области. — И ради блага наших жителей мы готовы дальше укреплять нашу дружбу.

Морозов уверен, что открытие новых рейсов в Астрахань будет способствовать развитию внутреннего туризма в его регионе. Ленар Сафин в свою очередь добавил, что в столице Каспия проживают 45 тыс. татар и астраханцы будут чаще летать в Казань, чтоб осмотреть татарстанские достопримечательности.

В ожидании Минниханова

Подписанным пять месяцев назад соглашением о сотрудничестве дело не ограничится. Как сообщил на встрече с казанскими журналистами и.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев, главы двух регионов подпишут программу совместных действий. Для этого буквально через неделю, 15 апреля, Рустам Минниханов прибудет в Астрахань. Президент Татарстана посетит несколько промышленных предприятий и один из местных вузов.

— Предложений к программе его пребывания в Астрахани очень много. Но его график очень плотный. Мы постараемся по максимуму наполнить его визит, — обещал Афанасьев.

Как сообщил Денис Афанасьев, главы двух регионов подпишут в Астрахани программу совместных действий



В связи с этим астраханцы безвозмездно предоставят Татарстану маточное стадо осетровых для разведения. Первая отгрузка рыб произойдет уже в апреле. Также в Казань пойдет местная сельхозпродукция. Например, в Астраханской области снимают первый в России урожай картофеля (что позволяет конкурировать с зарубежными производителями), часть которого пойдет на казанские рынки. А про астраханские арбузы, пожалуй, знают по всей стране.

Казань, в свою очередь, будет продолжать делиться проектными решениями по строительству объектов культуры, образования и здравоохранения. Также, по словам чиновника, Астрахань набирает группу медработников, которых направят в татарстанскую столицу для «межведомственного взаимодействия».

И, конечно, оба региона будут помогать развитию туризма. Издавна в Астраханскую область приезжают охотники и рыболовы. 70% территории здесь составляют пустыни и полупустыни — экзотика для жителей центральных регионов России. Лотосовые поля тоже привлекают внимание тысяч туристов. В области можно посмотреть и казахскую юрту, и верблюжью ферму, и комплекс «Сарай-Бату». Ставка золотоордынского хана была воссоздана в 2011 году для съемок фильма «Орда». Казань Афанасьеву интересна как спортивная столица России. А Казанский кремль, Болгар и Свияжск всегда привлекали внимание астраханцев.

По итогам 2018 года оборот между регионами составил 318 млн рублей и показал незначительный рост по сравнению с 2017 годом. В правительстве Астраханской области надеются, что 2019 год задаст более высокую планку.

В 2013 году состоялось торжественное открытие монумента и сквера в городе, где Тукай жил в 1911 году



Увековечили Тукая

— Рустам Нургалиевич очень большое значение уделяет общению с татарским населением в регионе, — продолжил и.о. министра. — А татары — третья по численности национальность в Астраханской области после русских и казахов.

— Представлены ли татары в экономике, органах власти? — задал вопрос корреспондент «Реального времени».

— У нас национального фильтра нет, даже не задумывался об этом, — слегка растерялся Афанасьев. — Регион у нас этнически пестрый, и в органы государственной власти берут не по национальности, а по другим качествам. Да и многие смешались уже… Вот начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов — из казанских татар. Татары представлены и в бизнесе, и в культуре, и в других сферах.

Как позже с гордостью сообщил руководитель общества татарской культуры «Дуслык» Анвер Алмаев, он же бывший первый вице-спикер Думы Астраханской области, многие продукты питания, которые попадают на стол астраханцев, выращены татарами. Вокруг города расположилось несколько татарских сел. По его словам, в выращиваемых ими овощах и фруктах не содержится нитратов — все натурально. Также среди татар довольно много предпринимателей (особенно в общепите) и представителей интеллигенции.

Если в регионе татары — третья по численности этническая группа (75 тыс. человек), то в самой Астрахани — вторая (45 тыс.). Здесь они представлены несколькими субэтносами — собственно астраханскими татарами, юртовскими, волго-уральскими («казанлы»), мишарами, потомками ногайцев.

Как с гордостью сообщил Анвер Алмаев, многие продукты питания, которые попадают на стол астраханцев, выращены татарами



Встреча с президентом РТ состоится в краеведческом музее. Алмаев в первую очередь хочет познакомить Минниханова с молодежным активом. Вероятно, сюда прибудет и ректор Астраханского медицинского университета Халил Галимзянов. Гостю из Казани расскажут о проводимых мероприятиях, которые исчисляются здесь сотнями, — это в том числе Сабантуи, региональный конкурс «Татар кызы», творческие встречи и другие. Самой организации «Дуслык» в этом году исполняется 30 лет. Также обществом издается газета «Идель» на русском и татарском языках. И в Астрахани прошли два федеральных Сабантуя — в 2008 и 2017 годах.

После Минниханова татары ждут Элвина Грея (Радик Юльякшин). «Башкирский Джастин Бибер» будет выступать в городе два дня — 17 и 18 апреля.

— Оказалось, что уфимского певца обожают не только представители молодежи, но и бабушки, — поделился Анвер Ибрагимович. — Это было неожиданно. Сначала хотели провести концерт только в ТЮЗе — так места за месяц кончились. Потом договорились с Домом офицеров, у них есть зал на 450 мест — и здесь половину билетов раскупили в первый же день.

«Дуслык» курирует одну школу в городе, где половину учеников составляют татары. Также активисты общества обустроили в спальном районе Астрахани сквер имени Габдуллы Тукая. Из Казани сюда привезли бронзовый памятник поэту. И в 2013 году состоялось торжественное открытие монумента и сквера. Сам классик жил в этом городе в 1911 году.

— Рад, что мы смогли увековечить имя нашего литератора в памятнике. Он достоин того, чтоб о нем чаще говорили, чтобы его вспоминали. В его честь назвали школу, сухогруз. Это здорово, что и Казанский аэропорт получит имя Тукая, — сказал Алмаев.

К слову, о наименованиях аэропортов. Воздушные ворота Астрахани, которые в городе по-старому называют «Нариманово», согласно итогам интернет-голосования, получат имя русского художника Бориса Кустодиева. Гендиректор аэропорта Зияутдин Абдурахманов, генерал-майор авиации, желал бы, чтобы его организация носила имя летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова. Сам Зияутдин Абдуллаевич, карачаевец по происхождению, неплохо говорит по-татарски.

Центральную соборную мечеть №1 в городе именуют «Красной»



Татарский для мечети

Одним из духовных центров татар Астрахани по праву можно считать Центральную соборную мечеть №1, которую в городе именуют просто «Красной». А ее историческое название — «Ваххабия», хотя к одноименному исламскому течению приход отношения не имеет. Дело в том, что основал здание в конце XIX века мулла Вагап Алиев. Кто же знал, что через сто лет после постройки это слово будет восприниматься исключительно в негативном ключе?

Расположен этот храм, что примечательно, на улице Казанской, 62. Кстати, вдоль нее выстроены еще несколько мечетей. Всего в городе насчитывается 11 мусульманских культовых зданий, включая «азербайджанскую» шиитскую и «дагестанскую» мечети. Все они относятся к Региональному духовному управлению мусульман Астраханской области. Этот муфтият, в свою очередь, входит в структуру ЦДУМ России, возглавляемого верховным муфтием Талгатом Таджуддином.

Когда к Первой мечети подъехали казанские журналисты, гостей вышел встречать имам-хатыб Искандер Саликов в сопровождении группы хазратов.

— Ассаляму алейкум, дуслар, — по-мусульмански поздоровался он, пожав руки мужской части делегации.

Казахи в Астрахани лучше сохраняют свою культуру, язык, традиции. Татары, к сожалению, все это постепенно теряют, с сожалением констатировал священнослужитель



Искандер хазрат, показывая помещения мечети, сообщил интересную подробность. Курсы по исламским дисциплинам и арабскому языку в ней проводятся довольно давно, но он мечтал организовать здесь и уроки татарского.

— Казахи в Астрахани лучше сохраняют свою культуру, язык, традиции. Татары, к сожалению, все это постепенно теряют, — с сожалением констатировал священнослужитель.

Для того чтобы исправить ситуацию, имам выписал из Казани несколько учебников — и в мечети стали обучать языку Тукая. По его словам, курсы татарского стали пользоваться огромной популярностью у людей разных возрастов. Пришлось организовать несколько групп — для начинающих и «продвинутых».

Как будут развиваться отношения между регионами после визита Минниханова, узнаем довольно скоро.

1 / 94 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин