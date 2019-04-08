В ожидании Рустама Минниханова и Элвина Грея: как Астрахань хочет дружить с Казанью?
В дельте Волги: подготовка к приезду президента Татарстана, новый самолет и уроки татарского
Впервые за долгие годы открылся регулярный авиарейс Казань — Астрахань. Именно к этому событию был приурочен пресс-тур для казанских журналистов в край черной икры, воблы, лотосов и арбузов. Почему астраханцы с нетерпением ждут у себя президента Татарстана, узнал корреспондент «Реального времени», побывавший в столице Каспия.
Воздушный мост
Казань и Астрахань вновь соединил регулярный авиарейс. На прошлой неделе из аэропорта столицы Татарстана к Нижней Волге вылетел 50-местный самолет Bombardier CRJ200. Казанцы и астраханцы ждали этого события 5 лет — с момента, когда постоянное авиасообщение между городами было поставлено на паузу. Воздушные суда теперь отправляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Раньше добраться из одного города в другой по воздуху можно было только с пересадкой в Москве, так что путь занимал 5—6 часов. Теперь долететь до Астрахани можно меньше чем за 2 часа.
Полеты осуществляет «ЮВТ Аэро». Как рассказал во время открытия рейса гендиректор компании-перевозчика Петр Трубаев, билет в одну сторону стоит от 2590 рублей. Этот рейс, который «долго просили жители двух регионов», осуществляется в рамках программы субсидирования. Часть стоимости перевозки оплачивается из федерального бюджета, другая финансируется Татарстаном и Астраханской областью.
— Сколько бы стоила путевка в один конец без субсидирования? — поинтересовался у Трубаева корреспондент «Реального времени.
— Раза в три дороже, 7500—8000 рублей.
До конца года будет выполнено 116 рейсов по маршруту, на это выделено 54 млн рублей.
Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Наиля Клевлеева напомнила, что в ноябре 2018 года в Татарстан приезжал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов. Во время визита он встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между регионами. И открытие регулярного авиасообщения — первая ласточка такого взаимодействия.
Как и полагается в подобных случаях, директор по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева и глава «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев перерезали ленточку, сказали в адрес друг друга и руководства регионов много теплых слов. Специально к этому событию приготовили бисквитный торт, который тут же был съеден первыми пассажирами рейса.
В салоне самолета практически не было свободных кресел. Пассажиров, среди которых был и глава Минтранса РТ Ленар Сафин, астраханцы встречали караваем и чак-чаком под наигрыши гармошки (среди исполняемых композиций была и татарская «Апипа»). Гостей из Казани вышел встречать и Сергей Морозов со своей свитой.
— С Татарстаном у нас сложились конструктивные взаимоотношения, — сообщил врио губернатора Астраханской области. — И ради блага наших жителей мы готовы дальше укреплять нашу дружбу.
Морозов уверен, что открытие новых рейсов в Астрахань будет способствовать развитию внутреннего туризма в его регионе. Ленар Сафин в свою очередь добавил, что в столице Каспия проживают 45 тыс. татар и астраханцы будут чаще летать в Казань, чтоб осмотреть татарстанские достопримечательности.
В ожидании Минниханова
Подписанным пять месяцев назад соглашением о сотрудничестве дело не ограничится. Как сообщил на встрече с казанскими журналистами и.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев, главы двух регионов подпишут программу совместных действий. Для этого буквально через неделю, 15 апреля, Рустам Минниханов прибудет в Астрахань. Президент Татарстана посетит несколько промышленных предприятий и один из местных вузов.
— Предложений к программе его пребывания в Астрахани очень много. Но его график очень плотный. Мы постараемся по максимуму наполнить его визит, — обещал Афанасьев.
В связи с этим астраханцы безвозмездно предоставят Татарстану маточное стадо осетровых для разведения. Первая отгрузка рыб произойдет уже в апреле. Также в Казань пойдет местная сельхозпродукция. Например, в Астраханской области снимают первый в России урожай картофеля (что позволяет конкурировать с зарубежными производителями), часть которого пойдет на казанские рынки. А про астраханские арбузы, пожалуй, знают по всей стране.
Казань, в свою очередь, будет продолжать делиться проектными решениями по строительству объектов культуры, образования и здравоохранения. Также, по словам чиновника, Астрахань набирает группу медработников, которых направят в татарстанскую столицу для «межведомственного взаимодействия».
И, конечно, оба региона будут помогать развитию туризма. Издавна в Астраханскую область приезжают охотники и рыболовы. 70% территории здесь составляют пустыни и полупустыни — экзотика для жителей центральных регионов России. Лотосовые поля тоже привлекают внимание тысяч туристов. В области можно посмотреть и казахскую юрту, и верблюжью ферму, и комплекс «Сарай-Бату». Ставка золотоордынского хана была воссоздана в 2011 году для съемок фильма «Орда». Казань Афанасьеву интересна как спортивная столица России. А Казанский кремль, Болгар и Свияжск всегда привлекали внимание астраханцев.
По итогам 2018 года оборот между регионами составил 318 млн рублей и показал незначительный рост по сравнению с 2017 годом. В правительстве Астраханской области надеются, что 2019 год задаст более высокую планку.
Увековечили Тукая
— Рустам Нургалиевич очень большое значение уделяет общению с татарским населением в регионе, — продолжил и.о. министра. — А татары — третья по численности национальность в Астраханской области после русских и казахов.
— Представлены ли татары в экономике, органах власти? — задал вопрос корреспондент «Реального времени».
— У нас национального фильтра нет, даже не задумывался об этом, — слегка растерялся Афанасьев. — Регион у нас этнически пестрый, и в органы государственной власти берут не по национальности, а по другим качествам. Да и многие смешались уже… Вот начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов — из казанских татар. Татары представлены и в бизнесе, и в культуре, и в других сферах.
Как позже с гордостью сообщил руководитель общества татарской культуры «Дуслык» Анвер Алмаев, он же бывший первый вице-спикер Думы Астраханской области, многие продукты питания, которые попадают на стол астраханцев, выращены татарами. Вокруг города расположилось несколько татарских сел. По его словам, в выращиваемых ими овощах и фруктах не содержится нитратов — все натурально. Также среди татар довольно много предпринимателей (особенно в общепите) и представителей интеллигенции.
Если в регионе татары — третья по численности этническая группа (75 тыс. человек), то в самой Астрахани — вторая (45 тыс.). Здесь они представлены несколькими субэтносами — собственно астраханскими татарами, юртовскими, волго-уральскими («казанлы»), мишарами, потомками ногайцев.
Встреча с президентом РТ состоится в краеведческом музее. Алмаев в первую очередь хочет познакомить Минниханова с молодежным активом. Вероятно, сюда прибудет и ректор Астраханского медицинского университета Халил Галимзянов. Гостю из Казани расскажут о проводимых мероприятиях, которые исчисляются здесь сотнями, — это в том числе Сабантуи, региональный конкурс «Татар кызы», творческие встречи и другие. Самой организации «Дуслык» в этом году исполняется 30 лет. Также обществом издается газета «Идель» на русском и татарском языках. И в Астрахани прошли два федеральных Сабантуя — в 2008 и 2017 годах.
После Минниханова татары ждут Элвина Грея (Радик Юльякшин). «Башкирский Джастин Бибер» будет выступать в городе два дня — 17 и 18 апреля.
— Оказалось, что уфимского певца обожают не только представители молодежи, но и бабушки, — поделился Анвер Ибрагимович. — Это было неожиданно. Сначала хотели провести концерт только в ТЮЗе — так места за месяц кончились. Потом договорились с Домом офицеров, у них есть зал на 450 мест — и здесь половину билетов раскупили в первый же день.
«Дуслык» курирует одну школу в городе, где половину учеников составляют татары. Также активисты общества обустроили в спальном районе Астрахани сквер имени Габдуллы Тукая. Из Казани сюда привезли бронзовый памятник поэту. И в 2013 году состоялось торжественное открытие монумента и сквера. Сам классик жил в этом городе в 1911 году.
— Рад, что мы смогли увековечить имя нашего литератора в памятнике. Он достоин того, чтоб о нем чаще говорили, чтобы его вспоминали. В его честь назвали школу, сухогруз. Это здорово, что и Казанский аэропорт получит имя Тукая, — сказал Алмаев.
К слову, о наименованиях аэропортов. Воздушные ворота Астрахани, которые в городе по-старому называют «Нариманово», согласно итогам интернет-голосования, получат имя русского художника Бориса Кустодиева. Гендиректор аэропорта Зияутдин Абдурахманов, генерал-майор авиации, желал бы, чтобы его организация носила имя летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова. Сам Зияутдин Абдуллаевич, карачаевец по происхождению, неплохо говорит по-татарски.
Татарский для мечети
Одним из духовных центров татар Астрахани по праву можно считать Центральную соборную мечеть №1, которую в городе именуют просто «Красной». А ее историческое название — «Ваххабия», хотя к одноименному исламскому течению приход отношения не имеет. Дело в том, что основал здание в конце XIX века мулла Вагап Алиев. Кто же знал, что через сто лет после постройки это слово будет восприниматься исключительно в негативном ключе?
Расположен этот храм, что примечательно, на улице Казанской, 62. Кстати, вдоль нее выстроены еще несколько мечетей. Всего в городе насчитывается 11 мусульманских культовых зданий, включая «азербайджанскую» шиитскую и «дагестанскую» мечети. Все они относятся к Региональному духовному управлению мусульман Астраханской области. Этот муфтият, в свою очередь, входит в структуру ЦДУМ России, возглавляемого верховным муфтием Талгатом Таджуддином.
Когда к Первой мечети подъехали казанские журналисты, гостей вышел встречать имам-хатыб Искандер Саликов в сопровождении группы хазратов.
— Ассаляму алейкум, дуслар, — по-мусульмански поздоровался он, пожав руки мужской части делегации.
Искандер хазрат, показывая помещения мечети, сообщил интересную подробность. Курсы по исламским дисциплинам и арабскому языку в ней проводятся довольно давно, но он мечтал организовать здесь и уроки татарского.
— Казахи в Астрахани лучше сохраняют свою культуру, язык, традиции. Татары, к сожалению, все это постепенно теряют, — с сожалением констатировал священнослужитель.
Для того чтобы исправить ситуацию, имам выписал из Казани несколько учебников — и в мечети стали обучать языку Тукая. По его словам, курсы татарского стали пользоваться огромной популярностью у людей разных возрастов. Пришлось организовать несколько групп — для начинающих и «продвинутых».
Как будут развиваться отношения между регионами после визита Минниханова, узнаем довольно скоро.
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