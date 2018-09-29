Скандалы недели: «уголовка» за увольнение предпенсионников, новый «губернаторопад» и банкротство «ВИМ-Авиа»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе Владимир Путин устроил очередной «губернаторопад», возможно, спровоцированный провалом выдвиженцев «партии власти» во втором туре губернаторских выборов. В Татарстане также произошли кадровые перестановки среди чиновников — но чуть более массовые. Тем временем Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности для работодателей, уволивших сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, скандальная компания «ВИМ-Авиа» была признана банкротом, а у завода «Ижметмаш» появилась надежда на перезапуск. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Провал «партии власти», коалиция КПРФ с ЛДПР и новый «губернаторопад»

На этой неделе активно обсуждался провал «партии власти» во втором туре губернаторских выборов в РФ. Напомним, во Владимирской области и Хабаровском крае победили кандидаты от ЛДПР, в Хакасии кандидат от «Единой России» был вынужден снять свою кандидатуру, а Приморский край, где, судя по всему, победу одержал кандидат от КПРФ, были назначены перевыборы. Своим мнением о причинах произошедшего с «Реальным временем» поделился политтехнолог и политконсультант, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

На этом фоне первый секретарь ТРО КПРФ Хафиз Миргалимов выдвинул идею создания коалиции с ЛДПР с революционным призывом поменять власть. «Как сказал Ильич, с самим чертом надо идти на разумный компромисс, чтобы достигать стратегических целей», — высказался спикер на пресс-конференции, посвященной итогам выборов.

А в среду президент России Владимир Путин устроил настоящий «губернаторопад», отправив в отставку в течение часа глав сразу трех регионов — Приморья, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Судьбу Андрея Тарасенко решили скандальные выборы, а вот со смещением с руководящих постов Юрия Кокова и Александра Жилкина все было не так однозначно, хотя вполне предсказуемо, считают эксперты «Реального времени». Ни у того, ни у другого, по оценке политологов, практически не было шансов усидеть в руководящих креслах, поскольку ситуация в этих регионах дошла до точки кипения. Отметим, что собеседники нашего издания прогнозируют новые отставки в губернаторском корпусе.

Теперь работодателям, которые рискнут необоснованно отказать в приеме на работу или так же необоснованно уволить только из-за возраста, грозит уголовная ответственность. Фото Максима Платонова



Пенсионный вопрос

На этой неделе Госдума РФ приняла закон, направленный на защиту граждан предпенсионного возраста. Теперь работодателям, которые рискнут необоснованно отказать в приеме на работу или так же необоснованно уволить только из-за возраста, грозит уголовная ответственность. В новой статье 144 УК РФ сообщается, что такие действия с их стороны чреваты штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами до 360 часов. На удивление, опрошенные «Реальным временем» депутаты, юристы и эксперты рынка труда положительно оценили эту инициативу, но посчитали ее недостаточной мерой для защиты прав предпенсионеров.

А в понедельник на первом после парламентских каникул заседании Госсовета РТ местные депутаты приняли решение заморозить татарстанским пенсионерам прожиточный минимум — он остался на уровне 2017 года. Не коснулись изменения, но уже в положительном плане, людей предпенсионного возраста — следом за другими регионами в республике оставили льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет.

Также в первый рабочий день уходящей недели президент РТ Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету Татарстана, в котором не смог обойти и тему повышения пенсионного возраста. Так, перед медиками была поставлена задача по увеличению продолжительности жизни татарстанцев и снижению их смертности от болезней системы кровообращения и рака. Заявления президента по другим темам, в том числе о языковом вопросе, вы можете найти в нашем материале.

Перезапуск «Ижметмаша», продажа башкирского «Техно» и миллиардная господдержка для двух компаний из РТ

В понедельник Минпромторг РФ объявил результаты конкурсного отбора промышленных кластеров, претендующих на 50-процентное федеральное субсидирование импортозамещающих проектов в регионах. Победителями впервые были признаны два татарстанских проекта — «Барс Технолоджи» по выпуску аккумуляторных батарей и межрегиональный кластер «Росатома», объединяющий Татарстан, Московскую и Саратовскую области в создании производства ПАН-прекурсора. Им одобрено выделение субсидий в размере 748,5 млн рублей в течение 5 лет.

А в среду неожиданным образом закрутилась интрига вокруг строительства первого в Татарстане малотоннажного СПГ-завода, нацеленного на массовый перевод автотранспорта на газ внутри республики. Живую альтернативу затухающему газпромовскому проекту на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» представила московская группа «ВОСТЕК» («Новая энергия»). Инициаторы проекта готовы открыть свой завод в Тюлячах уже в l квартале 2020 года, но при условии разворачивания потока федеральных субсидий от «Газпром газомоторное топливо» в сторону коммерческого оператора «ВОСТЕКа» — чем уже и занимается руководство Минпромторга РТ.

Ижевское предприятие «Ижметмаш», проходящее процедуру банкротства, перезапустят в lv квартале 2018 года. Фото izhmetmash.ru

Вместе с тем, на уходящей неделе стало известно, что ижевское предприятие «Ижметмаш», проходящее процедуру банкротства, перезапустят в lV квартале 2018 года. Его собственник — ПАО «Татнефть» — принял решение о возобновлении работы завода. Предприятие перейдет под управление дочерней структуры «Татнефти» — ООО «РНГО», которое в ближайшее время назначит нового руководителя «Ижметмаша».

Тем временем опорный банк Татарстана продолжает освобождаться от непрофильных активов. На этой неделе появилась информация о том, что «Ак Барс» Банк, получивший несколько лет назад башкирскую сеть бытовой электроники «Техно» уфимского предпринимателя Владислава Елисеева, продал 100-процентную долю компании. На торгах УК «Ак Барс Капитал» определила начальную цену «Техно» в 30,7 млн рублей. К торгам были допущены две компании: московская «Профиком» и башкирская «Сириус». Обе выставили на удивление схожие ценовые предложения, сразу опустив стартовую цену «ниже плинтуса». Как следует из протокола подведения итогов, покупателем стала московская «Профиком». Теперь сеть «Техно» будет списана с баланса АБК.

Неслучайное банкротство «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Светланы и Рашида Мурсекаевых вполне ожидаемо была объявлена банкротом — решение в минувшую среду вынес Арбитражный суд Татарстана. Однако на заседании выяснилась одна любопытная подробность: временный управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова рассказала в суде, что признаков фиктивного банкротства выявлено не было, а вот преднамеренного — нашлись. По данному факту было написано заявление в Следственный комитет в Москву, после чего его направили в татарстанский Следком.

— В течение 3 лет совершались сделки, которые в совокупности могли привести к банкротству. Выявлено 122 листа фактов, в них фигурируют разные суммы, разные сделки, разные основания, — рассказала Булатова. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Напомним, что после основных следственных действий в рамках уголовного дела ГСУ СКР сняло с бывших топ-менеджеров компании обвинения в мошенничестве, но предъявило новые. Бывшим гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу, вице-президенту Алевтине Калашниковой и бухгалтеру Екатерине Пантелеевой вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Между тем, банкротящаяся авиакомпания так и не смогла выплатить все долги по зарплате своим сотрудникам.

Светлана Персова (на фото) и Альберт Саляхов назначены заместителями председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Фото Максима Платонова

Кадровые перестановки в РТ и «нежные» приговоры для татарстанских чиновников

На этой неделе в Татарстане были назначены три новых замминистра, а также три заместителя председателей комитетов. Так, замминистра культуры Татарстана стали Юлия Адгамова и Дамир Натфуллин. Адгамова до этого занимала должность замглавы Комитета РТ по архивному делу, а Натфуллин возглавлял отдел развития музейного дела Министерства культуры Татарстана.

Замминистра образования и науки Татарстана назначена Алсу Асадуллина. Ранее она занимала должность замруководителя администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, сообщили в департаменте госслужбы и кадров при президенте РТ. Зампредседателя Комитета РТ по архивному делу стал Алексей Тарабукин, ранее работавший в организационном отделе управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Светлана Персова и Альберт Саляхов назначены заместителями председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. До этого они работали в Министерстве культуры РТ.

Тем временем «Реальное время» решило подвести итоги борьбы с коррупцией на примере последних приговоров VIP-чиновникам Татарстана. Анализ показал — выборочная публичная порка с отставкой является, пожалуй, самым болезненным наказанием для коррупционеров во власти. Куда мягче в итоге оказывается… скамья подсудимых. К примеру, председатель исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров, несмотря на признание вины в трехкратном превышении полномочий, был приговорен к судебному штрафу в 40 тысяч. И после его выплаты как несудимый вернулся к работе. А вот начальника отдела Актанышского исполкома Фоата Фазлыева суд за 25 эпизодов мошенничества в крупном размере — с «продажей» разрешений на строительство жилых домов — в итоге наказал штрафами в размере… 1 тысячи рублей за каждый эпизод! А вот ущерб в 50 тыс. рублей, по данным следствия, остался не возмещен. Подробне — в нашем материале.

Новый поворот в деле Швецовых

Новый поворот появился в уголовном деле Швецовых, расследуемом Следкомом Татарстана. В отношении ключевого свидетеля и потерпевшего Марата Исламова в МВД возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как выяснило «Реальное время», речь идет о попытке взыскания с возглавляемого Исламовым ПАО «ПАК» 26 млн рублей якобы за оказанные услуги молодого юриста Попова. Оба арестованы.

Напомним, именно у Исламова, по версии следователей, Швецовы незаконно требовали 60 млн рублей за освобождение из-под залога имущества «ПАК» — с этого эпизода и началась раскрутка дела, в кульминации обернувшаяся задержаниями Владимира Швецова-старшего, которого освобождали трижды — один раз суд и дважды прокуратура. Напомним, именно Исламов как потерпевший по делу пытался оспорить неарест бывшего вице-премьера РТ и бывшего замглавы департамента строительства Москвы.

Арбитражный суд РТ согласился с доводами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и признал часть сделок по погашению кредитов «Роял Тайм Групп» перед «Татфондбанком» недействительными. Фото Юлии Косолапкиной

Дела банковские

В Казани объявили в розыск бывшего главу одного из отделений банка «Открытие» Олега Поляха в рамках расследования уголовного дела о краже, совершенной в крупном размере. Напомним, заявление о краже поступило от представителей службы безопасности «Открытия» — во время ревизии в банке была обнаружена пропажа денежных средств в размере 230 миллионов рублей. Сообщается, что деньги в кассе подменили билетами «банка приколов».

В четверг Арбитражный суд РТ согласился с доводами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и признал часть сделок по погашению кредитов «Роял Тайм Групп» перед «Татфондбанком» недействительными. Представители оператора игорного бизнеса утверждали, что это была их обязанность — погашать кредит, так что ни о какой необычности сделок речи быть не может. Но судья Наиля Гарапшина решила иначе.

Тем временем пока следствие продолжает разбираться в нюансах всех подозрительных схем, к которым прибегало руководство «Спурт Банка» и КЗСК, в Арбитражном суде Татарстана рассмотрели отчет о ходе конкурсного производства в кредитной организации. По просьбе представителей «конкурсника» процедуру отложили на полгода. Впереди у банка вторые торги, и, как утверждают юристы, спрос на имущество «Спурта» есть.

Удмуртский девелопер достроит дом в ЖК «МЧС», 13 лет для Аитова и долги ПСО «Казань»

Правительственная комиссия во главе с Виталием Мутко передала Татарстану федеральную землю для решения проблем обманутых дольщиков. Как выяснило «Реальное время», речь идет об участке на ул. Губкина рядом с ЖК «МЧС». Известно, что на эту территорию рассчитывали и местный «Ак таш», и удмуртский «КомосСтрой». Последний разработал план посадки домов в соответствии с проектом планировки территории, но оказался в затруднении — землю передали не в тех границах и в меньшем объеме, чем рассчитывал инвестор. Однако в региональном Фонде дольщиков его заверили, что урегулируют вопрос с федералами.

В понедельник в Московском районном суде 13 лет колонии попросила прокуратура для Рашида Аитова. Напомним, главе «Свея» предъявляют ряд обвинений, среди которых мошенничество, шантаж, коммерческий подкуп. Если суд удовлетворит требования гособвинителя в полной мере, Аитову придется просидеть за решеткой дольше всех остальных горе-застройщиков.

13 лет колонии попросила прокуратура для Рашида Аитова в понедельник в Московском районном суде. Фото Васили Ширшовой

Также на уходящей неделе казанский Кремль высказался по поводу проблем ПСО «Казань». Напомним, 28 августа на стадионе «Самара Арена» отключили свет из-за долгов ПСО «Казань». Подача электроэнергии была возобновлена после получения гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию. На 19 сентября долг вырос до 13 млн рублей. Полностью рассчитаться компания должна к октябрю 2018 года. У компании Равиля Зиганшина сложности наблюдаются и на других объектах, в частности, на «Казань Экспо» и в «Салават купере». Тем не менее у правительства Татарстана вопрос на контроле, поскольку по строительным объектам каждую субботу проходят совещания с президентом РТ: «В рабочем режиме все необходимые меры применяются, поэтому каких-то серьезных опасений у нас нет», — заявила представитель Кремля Лилия Галимова.

«Тукаевские» атакуют

«Тукаевские» атакуют Следком новыми заявлениями из СИЗО. Как выяснило «Реальное время», один из ключевых фигурантов дела Марат Батыршин обвинил замначальника отдела БОП МВД Татарстана Дмитрия Марфина в фальсификации своей явки с повинной. А вот арестант Геннадий Кирилов, ранее сообщивший о взятке в размере 500 тысяч рублей экс-начальнику БОП Ильнару Залялову, теперь требует опровержения информации об участии в международном наркобизнесе. Адвокат Кирилова обнародовал полученный из Чехии документ, согласно которому семью его клиента признали потерпевшей в деле сербской наркомафии.

Напомним, Геннадия Кирилова и его бизнес-партнера Наиля Шайхутдинова, засветившихся на строительстве казанского ЖК «Острова», привлекают по делу ОПС «Тукаевские». По версии ГСУ МВД Татарстана, два десятка членов этой «легендарной» группировки причастны к вымогательствам с поджогами павильонов, страховым мошенничествам, организации незаконной миграции и афере с займами под залог квартир в строящихся домах. Под стражей Кирилов и Шайхутдинов находятся с октября 2017-го. Месяц назад по их показаниям следователи пришли за отставным подполковником Ильнаром Заляловым: экс-начальник отдела БОП МВД Татарстана и зять объявленного в розыск лидера ОПС «Тукаевские» Анатолия Агрбы стал обвиняемым в деле о взятке 500 тыс. рублей. Арестованные свидетели дали показания, что Залялов требовал с них за свободу 45 млн рублей.

Депутаты Госсобрания согласились отправить бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации РФ. Фото ufacity.info

Обновленный курултай РБ и судьба мэра Уфы

На этой неделе Центризбирком Башкортостана опубликовал постановление о регистрации депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии шестого созыва, избранных по единому республиканскому списку. А еще ранее — информацию о результатах выборов по одномандатным (многомандатным) округам. При этом стало известно об обновленных названиях парламентских комитетов. И взамен ушедших министров главе РБ Рустэму Хамитову придется набирать новых членов Кабмина.

Голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» — 58,31%; КПРФ — 18,80%; ЛДПР — 9,96%; «Справедливая Россия» — 5,47% «Патриоты России» — 3,95%, «Зеленые» – 1,98%. Пятипроцентный барьер преодолели четыре партии. Мандаты распределились так: «Единая Россия» — 79; КПРФ — 15; ЛДПР — 7; «Справедливая Россия» — 5; «Патриоты России» — 2; РЭП «Зеленые» — 1. Один мандат у самовыдвиженца.

По просьбе «Реального времени», наши постоянные колумнисты из Уфы политологи Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов подготовили материал о новых лицах в башкирском парламенте, отметив наиболее интересных политиков, впервые получивших депутатские мандаты.

Также депутаты Госсобрания согласились отправить бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации РФ. По некоторым данным, место Ялалова в кресле главы администрации Уфы может занять генеральный директор Башкирской генерирующей компании (БГК, структура «Интер РАО») Александр Симановский.

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