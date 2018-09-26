«Мы маленькие, но гибкие. Пока «Газпром» примет решение, мы уже можем построиться»

После трех лет ожидания СПГ-завода в Чистополе правительство Татарстана готово одобрить альтернативный вариант от московской «Новой энергии»

Фото: Владимир Васильев

Неожиданным образом разрешилась сегодня интрига вокруг строительства первого в Татарстане малотоннажного СПГ-завода в Чистополе, нацеленного на массовый перевод автотранспорта на газ внутри республики. Живую альтернативу затухающему «газпромовскому» СПГ-проекту на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» представила московская группа «ВОСТЕК» («Новая энергия»). Инициаторы проекта готовы открыть свой завод в Тюлячах уже в первом квартале 2020 года, но при условии разворачивания потока федеральных субсидий от «Газпром газомоторное топливо» в сторону коммерческого оператора «ВОСТЕКа» — чем уже и занимается руководство Минпромторга РТ. Подробнее в материале «Реального времени».

«Новая энергия» переформатирует газомоторный рынок

Центральной темой сегодняшнего заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» вновь оказалась пресловутая идея повсеместного перевода автомобильного транспорта на газ, которая пропагандируется федеральными властями на протяжении последних пяти лет. Несмотря на то, что во всех регионах страны достаточно давно функционирует «газпромовский» оператор программы «Газпром газомоторное топливо», альтернативную версию предложила московская инновационная компания «ВОСТЕК» («Новая энергия»). Причем разработанная ею бизнес-модель выглядит более жизнеспособной и оригинальной, нежели у «газпромовского» монстра, у которого, объективно говоря, пока никак не получается «завести» газовые моторы.

Выступая перед членами совета директоров ТНХИ-Х, генеральный директор «ВОСТЕКа» Андрей Кулаков представил собственную модель по перезапуску рынка газомоторного топлива в республике, коммерческим оператором которого намерена выступить специально учрежденная «ВОСТЕКом» («Новая энергия») компания. Ее основой станет современный малотоннажный СПГ-завод, который планируется построить в Тюлячах к началу 2020 года. «В августе этого года на рабочей встрече с президентом РТ были согласованы технические параметры этого проекта», — заявил Кулаков.

Он раскрыл проектные показатели будущего завода: мощность — 6 тонн в час, ежегодный объем выпуска — 48 тысяч тонн в год. СПГ-завод рассчитан на потребление 80 млн кубов природного газа, а присоединенная мощность — 5 Мватт. По словам Кулакова, компания готова инвестировать в проект 2,9 млрд рублей, однако уже в краткосрочной перспективе мощности предприятия могут быть увеличены в два раза, уточнил он. Наиболее вероятный срок запуска — первый квартал 2020 года.

Место посадки — Тюлячи

Местом строительства завода выбрана площадка неподалеку от промышленного парка «Тюлячи», сообщил гендиректор «ВОСТЕКа». «Проведен землеотвод, осуществлена подготовительная работа на площадке. Сейчас ведется проектирование завода», — обозначил он начальную степень готовности проекта.

Интересно, что «ВОСТЕК» не собирается ограничиваться лишь строительством СПГ-завода, а готовится развивать сопутствующую дорожную и сервисную инфраструктуру. «Между заводом и автомобилем нужна связка — газозаправочная инфраструктура, — отметил Кулаков. — Мы предполагаем строительство хранилища на 1,5 тысячи тонн. Кроме того, планируются закупки газовозов мощностью 50 тысяч тонн в сутки, а также строительство десяти стационарных станций и пяти мобильных заправочных комплексов для заправки техники на селе», — перечислил он дополнительные составляющие проекта.

— Другой недостаток рынка ГМТ — это ненадежность техники, — сообщил Кулаков. — И этот недостаток нужно исправлять. Мы планируем развивать сеть станций технического обслуживания (в этой части компания «ВОСТЕК» намерена заключать контракты с «РариТЭКом»). Емкость татарстанского рынка ГМТ оценивается в 6 млрд кубометров, подсчитали специалисты «ВОСТЕКа». Однако на первом этапе завод будет способен обеспечивать сжиженным газом от 1,5 до 2 тысяч единиц транспорта.

Добавим, что стимулом в данном случае является то, что в мае 2018 года президент РФ дал поручение правительству расширить рынок ГМТ, и к 1 декабря готовится отчетный доклад правительства РФ «о проделанной работе».

«ВОСТЕК» предлагает аренду по полному циклу

Но есть принципиальный момент: как гарантировать сбыт сжиженного газа, если татарстанские компании «привыкли» к компримированному газу? Именно этот вопрос и поставил перед генералами большого бизнеса глава «ВОСТЕКа». «Ключевая задача на первом этапе развития рынка — это обеспечение гарантированного сбыта, отгрузки СПГ-топлива», — подчеркнул Кулаков. В качестве главного решения он предложил создание собственного коммерческого оператора проекта, который, как ни крути, станет прямым конкурентом компании «Газпром газомоторное топливо».

— Мы предлагаем такую модель: создание коммерческого оператора проекта (КОП), который должен реализовать клиентам три связанных контракта — это аренда автомобилей, сервисное обслуживание и заправка сжиженным природным газом, — рассказал он. — Такая модель будет обеспечивать не только загрузку завода, но и самое главное — даст экономический эффект для коммерческих пользователей. В итоге это позволит снизить стоимость перевозок в РТ.

Фактически это означает, что федеральные субсидии, которые получают производители газомоторной техники в рамках государственной программы, должны будут сконцентрироваться в руках нового московского оператора в обход «Газпром газомоторное топливо». Глава «ВОСТЕКа» предложил создать для организации совместной работы две рабочие группы: первую по рынку топлива, вторую — по автомобильной технике. А результаты отразить в дополнениях к госпрограмме.

Как перебросить субсидии

— Какая мощность у СПГ? — переспросил президент РТ Рустам Минниханов у главы ТНХИ-Х Рафината Яруллина, чтобы, видимо, оценить масштаб аппетита москвичей. — 6 тонн? И на сколько единиц техники этого хватает? На 1,5—2 тысячи единиц? — слегка нахмурился президент. — А вы как считаете? Этим проектом надо заниматься? — поднял он с места главу «РариТЭКа» Рафаэля Батыршина. Тот, разумеется, ответил утвердительно. Он сообщил, что сейчас компания вплотную занята запуском газового двигателя для тракторов МТЗ-1221 «Кировец», которые хотят запустить в поля. «Да, у сельчан много расходов по топливу: на «дизеле» пытаются заработать», — согласился с необходимостью газовых двигателей Минниханов.

После этого президент спросил у главы Минпромторга РТ, сработает ли эта модель. Как следовало из ответа Альберта Каримова, его ведомство уже начало переговоры с производителями газовой техники (речь идет о КАМАЗе) и с Минэнерго РФ. «Мы взаимодействуем с Минпромторгом РФ в части субсидирования производителей подобной техники, и во второй части — ведется большая работа с Минэнерго», — доложил он. По его мнению, до конца года все вопросы будут проработаны. Добавим, что Татарстан получает около 1 млрд рублей субсидий. Между тем глава «Татнефти» высказался о целесообразности господдержки скептически, заметив: «Вы завод на 3 млрд рублей строите, а мы с ТАНЕКО без всякой помощи обошлись».

Наконец, в беседу включился член правления «ВОСТЕКа» Дмитрий Глухов, который еще раз настоятельно просил решить вопрос господдержки. «Мы далеко зашли в реализации проекта: подошли к этапу закупки оборудования. Поэтому хотелось бы получить от республики меры поддержки», — сказал он. И сообщил, что сейчас рассматривается расширение проекта. «Есть варианты поставки СПГ в соседние регионы, но базой для этого может стать Татарстан». Кроме того, есть норма по переводу на газ 50% общественного транспорта в городах-миллионниках. По словам Глухова, предложение «ВОСТЕКа» направлено администрации Казани, у которой «есть желание перевести автобусы на СПГ».

— Тогда, Каримов, вопрос за тобой, — завершил дискуссию Минниханов, дав понять, что последнее слово остается за федеральными властями. Но согласятся ли они отобрать субсидии у «Газпрома», теперь зависит от лоббистских талантов Каримова.

Мы маленькие, но гибкие

Если все пойдет, как задумано, СПГ-завод в Тюлячах появится раньше, чем анонсированный три года назад «газпромовский» завод в Чистополе. Напомним, что в декабре 2015 года глава ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев и правительство РТ подписали соглашение, согласно которому «Газпром» планировал инвестировать 9 млрд рублей в строительство комплекса по производству сжиженного газа. Лихачев говорил, что завод разместится в индустриальном парке «Чистополь». Кроме того, на территории республики хотели построить 13 газозаправочных станций. «Скорость будет зависеть от реализации. Это встречный процесс, который зависит от потребления самого СПГ в качестве топлива, развития техники. Тут тоже есть вопросы, которые решаются. У нас подписаны соглашения с КАМАЗом на Петербургском газовом форуме, с «Ак Барс Холдингом» по сельскому хозяйству. Мы уже заложили определенную базу под СПГ в республике», — заявлял тогда Лихачев. Однако с тех пор проект застопорился.

По окончании заседания корреспондент «Реального времени» спросил у Дмитрия Глухова, считает ли он, что несостоявшийся завод в Чистополе перестал быть конкурентом. «Нам никто не конкурент, потому что рынка в действительности нет, — сказал Глухов. — Поэтому строй там, где хочешь, делай что хочешь. Рынок свободен. Наше конкурентное преимущество перед «Газпромом» — мы маленькие, но гибкие. Пока «Газпром» примет решение, мы уже можем построиться».