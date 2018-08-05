Башкирская неделя: победа Гульшат Хамитовой, Навальный против Мурзагулова и авиакатастрофа

Главные события недели Башкортостана: полицейский-миллионер, ФК «Уфа» в Лиге Европы и расценки дантистов

На минувшей неделе ЦИК Башкирии утвердил партийные списки перед выборами в Госсобрание — Курултай РБ. Политологи оценили для «Реального времени» самые интересные избирательные округа, на которых действительно ожидаются политические столкновения. При этом выходец из Башкирии Ростислав Мурзагулов успел покинуть «Партию перемен» Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак. Еще на прошлой неделе он объявил о планах избираться в гордуму подмосковного Красногорска именно от этой партии, но Гудков сдал его после нападок Навального. Башкирская содовая компания пригрозила уволить половину сотрудников, если власти республики не передадут ей шихан Торатау. «Сода» также запустила активную пиар-кампанию, к которой подключились федеральные СМИ и телеграм-каналы. Завершилась неделя крушением вертолета Ми-8, но авиакатастрофа аукнулась в Уфе.

«Боевые» округа

Центризбирком Башкирии окончательно зарегистрировал всех кандидатов в депутаты Госсобрания — Курултая РБ. Кроме того, комиссия уже успела распределить эмблемы и названия партий в бюллетенях. При этом республиканский ЦИК отказался регистрировать «Альтернативу для России» и «Партию социальных реформ».

Политологи Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов отобрали для «Реального времени» 12 самых интересных округов, в которых сойдутся наиболее узнаваемые и влиятельные кандидаты. Например, по седьмому округу будут конкурировать бывший глава МУП «ИСК г. Уфы» Альберт Мусифуллин и бывший руководитель Администрации главы РБ Владимир Нагорный. Конкурентами по 29-му округу выступят председатель Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов и председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов, которого связывают с БСК.

«Сода» объявила о предстоящем сокращении инвестиций и возможном сокращении сотрудников. Фото bashinform.ru



Атака БСК

На этой неделе «Башкирская содовая компания» (БСК) запустила новый виток противостояния с властями республики. «Сода» объявила о предстоящем сокращении инвестиций и возможном сокращении сотрудников.

Совет директоров компании поручил гендиректору проработать варианты сокращения производства и изучить возможность сворачивания инвестпроектов.

При этом БСК запустила настоящую информационную кампанию. О грядущих сокращениях и других проблемах написали не только федеральные СМИ, но и различные телеграм-каналы. Сообщения также появлялись и в соцсетях.

В подавляющем большинстве они преподносились в таком ключе: власти республики толкают предприятие в кризис. Попытка главы РБ Рустэма Хамитова сохранить уникальные горы-шиханы преподносится почти как саботаж. Ранее «Реальное время» уже писало о противостоянии руководителя региона и «Соды».

Скорое расставание Гудкова и Мурзагулова

Красногорский вице-мэр Ростислав Мурзагулов покинул «Партию перемен» Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак через неделю после того, как объявил о своем выдвижении от этой партии.

В понедельник оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге назвал Мурзагулова «единороссовским ворьем» и «жуликоватым хмырем». Он обвинил партию Гудкова в недобросовестности за прием подобных кандидатов.

В понедельник оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге назвал Мурзагулова «единороссовским ворьем» и «жуликоватым хмырем». Фото Максима Платонова



Гудков написал в Facebook отповедь, которую журналист Олег Кашин назвал текстом дня. Казалось, он отстоял товарища по партии и журфаку МГУ. Однако уже в среду лидер партии объявил об отзыве кандидатуры Мурзагулова с выборов в совет депутатов Красногорска. Причиной якобы послужили «вновь открывшиеся» факты об участии чиновника в выборной кампании этого года.

Напомним, что Мурзагулов трудился в Уфе при Муртазе Рахимове и Рустэме Хамитове, был заместителем руководителя администрации главы Башкирии, работая под началом Радия Хабирова. Перейдя из администрации президента РФ на должность главы Красногорска, Хабиров пригласил на должность вице-мэра своего уфимского соратника.

Байгускаров о языковом законе

Депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров дал интервью уфимским журналистам. В нем парламентарий рассказал о том, почему голосовал за законопроект о родных языках. Поправки в закон «Об образовании» вызвали нешуточные споры в национальных регионах, особенно в Башкирии и Татарстане.

Народный избранник признался, что боролся за внесение ряда поправок в документ. Проект, по его мнению, был необходим, поскольку ранее федеральное законодательство не регламентировало их преподавание. Байгускаров подчеркнул, что это делало изучение языков национальных республик нелегальным.

Также депутат в очередной раз похвалил свою инициативу, разрешающую гражданам сбор валежника, и привел доказательства своей эффективности.

Группа уфимских мусульман, обманутых челнинским «Хадж-фондом», написала заявление на татарстанскую турфирму по факту мошенничества

Помощь уфимским паломникам

Компания «Муслим-тур» предложила помощь уфимским паломникам в ситуации, когда деньги с них собрал лишенный аккредитации «Хадж-фонд». Оператор Совета муфтиев России договорился с несколькими клиентами компании, что отправит их в хадж.

Однако большинство не торопятся принимать такой подарок судьбы, поскольку оператор структуры Равиля Гайнутдина требует доплатить от 96 тысяч рублей. Клиентам, заплатившим 200 тысяч рублей за программу «Комфорт», предлагают лететь по эконом-программе без возврата денег. Тем временем группа уфимских мусульман, обманутых челнинским «Хадж-фондом», написала заявление на татарстанскую турфирму по факту мошенничества. Делом занимаются правоохранительные органы.

«Уфа» на третьей ступени Лиги Европы

ФК «Уфа» дважды сыграл вничью со словенским «Домжале» (0:0, 1:1). В результате благодаря забитому в гостях голу «горожане» прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Следующим соперником уфимцев станет люксембургский «Прогресс». Эксперты оценивают уровень команды из Башкирии выше нидеркорнского клуба. ФК «Уфа» является явным фаворитом. Кроме того, уфимцы сыграли вничью (0:0) в первом туре Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» — действующим чемпионом страны.

ФК «Уфа» дважды сыграл вничью со словенским «Домжале» (0:0, 1:1). Фото vk.com/ufafc

Расценки стоматологий

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в Уфе чуть меньше стоматологических клиник, чем в Казани. При этом в столице РБ больше дантистов предлагают бесплатный осмотр.

Лечение среднего кариеса обойдется от 200 до 4 650 рублей. При глубоком кариесе цена может дойти до 12 800 рублей. Стоимость удаления зуба варьируется от 226 до 3 000 рублей. На брекеты можно потратить от 15 до 80 тысяч рублей.

Погибшие в авиакатастрофе, Гульшат Хамитова против СМИ и полицейский-миллионер

Накануне в Красноярском крае произошла авиакатастрофа. В районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. Все находившиеся на борту погибли, среди них семеро — из Башкирии. Свои соболезнования выразил Рустэм Хамитов.

Супруга главы Башкирии Гульшат-ханум подала в суд на правозащитниц Альмиру Жукову и Рамилю Саитову. Кроме того, подконтрольный первой леди благотворительный фонд «Мархамат» подал аналогичное заявление к главному редактору уфимского издания Proufu.ru Рамилю Рахматову. Иски о защите чести и достоинства были объединены судом в одно делопроизводство.

В итоге супруга главы РБ отсудила у оппонентов 10 тысяч рублей. Также портал Proufu.ru обязан написать опровержение материала о махинациях в фонде.

Супруга главы Башкирии Гульшат-ханум подала в суд на правозащитниц Альмиру Жукову и Рамилю Саитову. Фото bashinform.ru

Тем временем неделю назад в Уфе суд арестовал имущество полицейского-миллионера. В собственности старшего уполномоченного по особо важным делам службы собственной безопасности МВД по Башкортостану 36-летнего Раиля Миргалеева оказались десять квартир, коттеджи и земля.

Мэр Уфы Ирек Ялалов, вернувшись из отпуска, учредил новую должность. Он назначил своим заместителем по общественному транспорту Андрея Федосова. Ранее чиновник занимал должность начальника управления жизнеобеспечения города. Также градоначальник своим советником назначил велоактивиста Станислава Сырыгина.

В тот же день стало известно, что арбитраж Башкирии ввел внешнее управление в МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Напомним, что управление уже давно находится на грани банкротства. Из-за долгов предприятия в столице РБ уже несколько раз вставали трамваи и троллейбусы.