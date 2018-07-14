«Принятие других культур и взглядов делает из нас людей мира, которых не обманешь теленовостями»

Бывшая жительница Казани о том, что открывать мир и набираться знаний можно и нужно в любом возрасте

«Реальное время» продолжает публиковать материалы из цикла «Наши за границей». На сей раз уроженка Казани Эльвира Фритше, переехавшая в Лейпциг, решила рассказать личную историю о том, как она открывала мир и какие барьеры ей пришлось для этого преодолеть.

О детских мечтах, ставших явью

Представьте освежающий бриз, соленые брызги, бесконечное голубое небо, яркое солнце, отражающееся бликами в воде. На горизонте виден соседний остров, на вулканической почве которого выращивают виноград для совершенно особенного вина. По правую руку видны кайты радужных расцветок, и похожи они на гигантских океанских бабочек.

Такова окружающая меня реальность на острове Фуэртевентура, самого старого острова Канарского архипелага. Мы приехали сюда на 4 месяца, взяв продолжительный декретный отпуск по уходу за ребенком в Германии, и ни разу не пожалели. Каждый день максимум времени вместе: дочка, муж и я. Величие океана завораживает, дружелюбие местных жителей и счастливых туристов зашкаливает, а мы наслаждаемся семейной идиллией и повышаем навыки серфинга на досках, которые муж создал своими руками. Моя голубая мечта — жить у океана, сбылась. Пусть пока только на 4 месяца. Мечта, вероятно, зародилась еще в детстве, когда я неотрывно сидела перед телевизором на выходных во время фильмов Жака-Ива Кусто.

Жизни у океана поспособствовало удачное совпадение многих факторов за много лет до и сейчас. Один из последних — это возможность взять оплачиваемый декретный отпуск в Германии продолжительностью 14 месяцев на обоих родителей. Минимальная оплата декрета в месяц 300 евро, детское пособие — 194 евро. Для работающего человека выплата составляет 60 процентов от заработной платы с максимумом 1800 евро. Мы поделили декретный отпуск следующим образом: 6 месяцев для мамы, 8 месяцев для папы (я официально не трудоустроена, работаю фрилансером). Таким образом, выбрав идеальную для нас локацию, которая обязательно должна была быть у океана, мы остановились на острове Фуэртевентура, где провели медовый месяц в 2015 году. Свое жилье в Лейпциге сдаем через сайт бронирования airbnb, чтобы не оплачивать двойную ренту.

Сейчас, в ретроспективе, я понимаю, что осознанно и неосознанно приближалась к своей детской мечте. Уже в 7 лет, после года обучения в татарской гимназии для девочек, родители отправили меня в составе школьной и музыкальной группы в Стамбул на детский музыкальный фестиваль. Фестиваль и проживание в принимающей семье — мои первые яркие впечатления о другой стране и другой культуре. Мои родители удивительные люди: несмотря на то, что я поздний ребенок, они не сковывали меня гиперопекой, а, наоборот, вдохновляли и поддерживали всю жизнь на новые достижения, далекие путешествия и поездки, самореализацию. Теперь, будучи мамой, я понимаю, насколько это тяжело отпустить своего ребенка и дать ему возможность быть самостоятельной личностью, познающей мир, но именно такой подход в воспитании для меня является примером.

«Величие океана завораживает, дружелюбие местных жителей и счастливых туристов зашкаливает, а мы наслаждаемся семейной идиллией и повышаем навыки серфинга на досках, которые муж создал своими руками». Фото canarsky-forum.ru



Вселенная сводила меня с добрыми людьми



Следующая поездка за границу снова оказалась не туристической. В 12 лет мы поехали под руководством тренеров в спортивный лагерь, на сборы по айкидо в очень небольшой городок в Голландии. Я помню эти ощущения и образы: Голландия олицетворяла для меня Европу, совершенно другой мир, где даже в лесу были прогулочные дорожки, а люди ездили на велосипедах не ради развлечения. Полтора года назад супруг бежал марафон в Амстердаме, и я снова заглянула в свое «окно в Европу» из детства. Сейчас Европа для меня уже не чужой мир, это мой новый дом, но те первые голландские сыры с застывшими в них пузырьками соли и первый в жизни айс ти навсегда запечатлелись в памяти.

Иностранные языки мне давались легко, и английский язык был моим любимым предметом на протяжении всей школьной жизни. В старших классах его вела преподаватель из педагогического университета Казани Наиля Захидовна Бекбулатова. Именно она и мой преподаватель в университете Альмира Кадыровна Гараева подали мне пример, как следует учителю обращаться с учениками независимо от возраста — на «вы», уважительно, видя в каждом талантливую и способную личность. Надеюсь, что за 5 лет карьеры преподавателя в КАИ мне удалось зажечь в ребятах интерес к иностранным языкам, важнейшим инструментам познания других культур.

В университете, выбрав вторым языком китайский, я открыла для себя новые возможности. На третьем курсе деканат порекомендовал нескольких студентов, в том числе и меня, на собеседование в исполком Казани для представления города на выставке недвижимости в Гонконге. Удивляюсь до сих пор, как отобрали меня в состав делегации, при том что другие девушки были на голову выше меня и имели модельную внешность. Помню, как на интервью я старалась выглядеть уверенным в себе специалистом, а ладошки предательски потели. Тем не менее это поездка в Гонконг в 2005 году окончательно убедила меня в том, что мир нужно увидеть своими глазами.

На четвертом курсе меня рекомендовали на грант «Алгарыш» буквально за неделю до окончания подачи заявок. В то время я лежала в госпитале после операции, но шанс упускать не хотелось, и я собрала все необходимые документы со всеми подписями и уложилась в сроки. Конечно, я благодарна нашему факультету восточных языков, тогда еще ТГГПУ, что они разглядели во мне студентку с жаждой путешествий и познаний. Начался долгий процесс отбора кандидатов, где от меня уже ничего не зависело. И вот начался новый учебный год, а меня в Китай не отправили.

Разочарованию нет предела, но гложет любопытство, какие же счастливчики уехали учиться на год за рубеж. Каково же было мое удивление, когда в списках я увидела свое имя! О получении гранта меня не оповестили ни по телефонам, ни по электронной почте, указанным в анкете. И вот стихийно доказываю, что я — это я, еду в Москву и стою в очереди за визой в Китай, звоню в принимающий университет с просьбой принять в середине учебного процесса, и, как награда за упорство, лечу, наконец, в прекраснейший Гуйлинь на юге Китая и приступаю к учебе 1 ноября 2008 года. В конце учебного года я отправилась во Вьетнам, сложив минимум необходимых вещей в рюкзак, и стала на какое-то время бэкпэкером. Во время этого путешествия Вселенная сводила меня с добрыми людьми, благодаря которым я узнала Вьетнам таким, каким его могут представить только местные жители.





«Еду в Москву и стою в очереди за визой в Китай, звоню в принимающий университет с просьбой принять в середине учебного процесса, и, как награда за упорство, лечу, наконец, в прекраснейший Гуйлинь на юге Китая и приступаю к учебе 1 ноября 2008 года». Фото gochina.ru



За спрос денег не берут, верно?



Закончив университет на год позже, поступаю в аспирантуру под руководством В.Н. Хисамовой, проявившей впоследствии дзен-терпение к моим частым отъездам, и получаю приглашение работать в КАИ. В 2011 году в Казани в Дирекции Универсиады проходил отбор волонтеров для работы на Универсиаде в Шеньчжене. Успешно пройдя тестирование и собеседование, мы собрались в команду ребят-волонтеров — знатоков китайского языка со всей России — и поехали в качестве переводчиков для наших сборных на спортивный молодежный праздник-состязание!

Через какое-то время мне попалось на глаза объявление в социальной сети «ВКонтакте» о молодежной программе правительства Японии «Корабль молодежи мира» без каких-либо подробностей подачи заявок и условий отбора. Занятия по айкидо заложили интерес к японскому языку и культуре, японский я и хотела изучать в университете в качестве второго иностранного, но тогда не было возможности, что еще раз доказывает любимую поговорку моей мамы: «Все, что ни делается, к лучшему». Вернемся к японской программе. Единственный контакт, пришедший мне на ум — посольство Японии в Москве. Недолго думая, отправляю письмо в посольство с запросом о программе, в котором расписываю свой огромный интерес к участию. Ведь за спрос денег не берут, верно?

Мне ответили на электронное письмо довольно быстро с контактами человека из Министерства молодежи и спорта РФ, курирующего процесс отбора. Вот так все и получилось: одно письмо, один телефонный разговор и заполненная анкета, и я в составе делегации от России. О программе «Корабль молодежи мира» я написала статью, с которой можно ознакомиться по ссылке. Наше путешествия началось в Токио и различных префектурах, на корабле мы посетили Сингапур, Индию и Шри-Ланку. Сказать, что «Корабль молодежи мира» и в прямом, и в переносном смысле раскрывает горизонты, — не сказать ничего. Участие в этом уникальном проекте переворачивает жизнь сотен молодых людей по всему миру. Одним из наиболее ярких для России проектов от Ассоциации выпускников стала организация «Поезда молодежи мира» нашими силами в 2015 и 2017 годах.

«Мне попалось на глаза объявление в социальной сети «ВКонтакте» о молодежной программе правительства Японии «Корабль молодежи мира» без каких-либо подробностей подачи заявок и условий отбора...» Фото history-kazan.ru

Путешествовать и набираться опыта и знаний можно в любом возрасте



Через полгода после Корабля я поехала работать ассистентом преподавателя русского языка в Колледж Гриннелл (США) по гранту для молодых преподавателей Фулбрайт. Весь предшествующий год был посвящен процессу отбора, состоящему из трех этапов: заочного (оценка мотивационных писем, сопутствующих документов), очного (интервью и тестирование в Москве) и снова заочного (выбор колледжем наиболее понравившегося кандидата из предложенных). Гранты и стипендии фонда Фулбрайт — это возможность получить образование в США, подробности о программах можно узнать на их официальном сайте.

Год в американском колледже поднял на новый уровень мои навыки в профессии, расширил кругозор по многим направлениям и, конечно, подарил мне замечательных друзей и единомышленников. Насколько мне позволяли временные и финансовые рамки, я старалась путешествовать в США. Действительно, США — это бездонный котел, смешавший людей из всех точек планеты. Природа Америки меня также поразила своим многообразием: парк Биг Сюр, например, и виды на Тихий океан вдоль Трассы 1 в Калифорнии — одни из красивейших пейзажей, которые я видела в жизни. О своем опыте работы в США я подробнее написала здесь.

Возвратившись в Казань в 2013 году, я сразу приступила к работе на Универсиаде, во время которой подала заявку на одном из общедоступных рекрутинговых сайтов по работе на сочинской Олимпиаде. В Сочи я работала в команде Олимпийского хоствещателя OBS (вещатель принимающей стороны) и познакомилась с будущим мужем. То, как два одиноких сердца поддерживали отношения на расстоянии и решили пожениться через полтора года после первой встречи — это совершенно другая, но не менее значительная история.

Таким образом, мои школьные и студенческие, а затем рабочие поездки и путешествия привели меня к тому, где я сейчас. Основной посыл написанного — рассказать, что путешествовать и набираться опыта и знаний можно в любом возрасте. Именно личный опыт и знакомство, узнавание и принятие другой культуры, других взглядов и обычаев делает из нас людей мира, которых невозможно обмануть новостями с голубых экранов. Принимать и уважать разнообразие культур начинаешь только тогда, когда живешь в другой стране какое-то время, либо планируешь путешествие самостоятельно. Такие эмоции не испытать в отелях «все включено», или бронируя поездку через турагентство. Для получения подобного опыта не нужно связей, не нужны большие или вообще какие-либо финансовые вложения, все, что нужно — у нас в голове и в сердце. Если очень чего-то захотеть и приложить к хотению определенные действия с верой и уверенностью, это что-то, или даже мечта, станет реальностью.