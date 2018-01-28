«Черногорцу для счастья нужен не «Мерседес», а один евро, чтобы попить кофе у моря»

«Реальное время» продолжает составлять карту миграции татарстанцев и выясняет, каково жить и работать в другой стране

Почему черногорцы любят русских, а тех раздражает местный образ жизни, почему в Черногории нельзя построить крупный бизнес и как можно стать таким же счастливым, как местный житель, имея в кармане 1 евро, рассказывает «Реальному времени» Светлана Павичевич, переехавшая в Черногорию на полгода и оставшаяся там навсегда.

Предыстория

В Казани я была менеджером по международной логистике со средней на тот момент зарплатой в 40—50 тысяч рублей. Познакомилась с будущим супругом и вышла замуж в Казани, а когда начался декретный отпуск и работа не удерживала, мы с мужем приняли решение о переезде в Черногорию как в страну с лучшим климатом для ребенка. Мой супруг родом из этой страны и там живут его родители. Сам он — спортивный тренер по баскетболу (в Казани тренировал баскетбольный клуб «Казаночка», — прим. ред.). До переезда я уже два раза посещала эту страну и в целом представляла ее особенности.

Сначала предполагалось, что мы поедем в Черногорию на полгода, поэтому никто из России меня со слезами не провожал. Но, уехав туда, в Казань мы больше не вернулись. Так как я не планировала уехать навсегда, то и подготовки никакой не вела: денег не копила, язык не учила.

Первое, чем поражает Черногория, — это красота и гармоничность картинки, красиво все, не только природа (высоченные горы, синее море), но и архитектура, старинные улочки, дома с оранжевыми крышами. Все вместе это выглядит как картинка с открытки



Первые впечатления и адаптация

Как только стало понятно, что проживание в Черногории надолго, я, конечно, нашла репетитора и стала изучать черногорский. Сложность была в том, что дома мы говорим по-русски, и практики было мало. Мы старались общаться между собой на черногорском, но все равно переходили на более комфортный для нас русский.

Хорошо помню впечатления от самого первого визита. Первое, чем поражает Черногория, — это красота и гармоничность картинки, красиво все, не только природа (высоченные горы, синее море), но и архитектура, старинные улочки, дома с оранжевыми крышами. Все вместе это выглядит как картинка с открытки.

В год переезда у меня родился ребенок, и все мысли были о нем, а не об адаптации. Первый ребенок меняет взгляды на жизнь гораздо сильнее, чем эмиграция. Но мне было легко адаптироваться благодаря супругу, который объяснял мне, как думают местные. Переехав в другую страну, я перестала рассуждать категориями «правильно-неправильно». Ты только думаешь: «как интересно, мне надо этому поучиться» или «мне это не подходит». Когда ты понимаешь историю нации, то особенности менталитета не вызывают у тебя отторжения.

Трудности новой жизни

В Черногории живет очень много русских. Население страны всего 300 тысяч человек, русских с видом на жительство, по официальным данным, 10 тысяч, то есть 3%, еще столько же, думаю, неофициально. Так происходит благодаря лояльной визовой политике (виза не нужна) и теплому климату.

Естественно, я общаюсь со многими русскими и замечаю, что многие из них не принимают и не понимают менталитет черногорцев, даже раздражаются привычкам местных. Черногорцев считают медлительными, хотя я так не считаю. Это мы, русские, чересчур инициативные. Можно эту медлительность назвать по-другому: черногорцы не парятся, они живут в свое удовольствие здесь и сейчас. А проблемы? Они подождут.

На первых порах не хватало привычной еды. Например, в Черногории очень маленький выбор круп. Неделю я попыталась выдерживать какое-то правильное питание кормящей мамы, а потом сдалась и стала есть все подряд



Мой муж полжизни прожил в России, и по нему не скажешь, что он черногорец. А его родители — черногорцы до мозга костей, я смотрю на них и в какой-то степени завидую их жизненным установкам. Хотела бы научиться жить так же.

Главная трудность эмиграции, не только в Черногорию, — это дефицит общения. Мне повезло, мы живем на море, и к нам часто приезжают летом друзья. Когда я стала осваивать язык, появились приятельницы и подружки и среди местных.

На первых порах не хватало привычной еды. Например, в Черногории очень маленький выбор круп. Неделю я попыталась выдерживать какое-то правильное питание кормящей мамы, а потом сдалась и стала есть все подряд, как это делает любая черногорская мама. А они в своих предпочтениях не стесняются: едят шоколад, пьют кофе.

Работа в Черногории

В Черногории иностранцу найти работу очень сложно, почти невозможно. Работы очень мало! Что-то вы найдете, но за мизерные деньги. Поэтому если вы запланируете переезд в Черногорию, у вас обязательно должен быть источник дохода вне страны.

Да и местные зарабатывают мало. Промышленности в стране нет вообще, страна целиком и полностью живет за счет туризма, соответственно, все заработки сезонные. Но черногорцев это не делает несчастными. Я думаю, при заработках в разы меньше наших уровень удовлетворенности жизнью в этой стране в разы выше. Черногорцам для того, чтобы быть счастливым, не нужна дорогая машина и прочие «статусные» вещи. Если у вас очень много денег, но вам приходится ради них впахивать по 10 часов в сутки, вам в этой стране никто завидовать не станет.

Промышленности в стране нет вообще, страна целиком и полностью живет за счет туризма, соответственно, все заработки сезонные. Но черногорцев это не делает несчастными



Выпить кофе у моря, самому распоряжаться своим временем — вот что делает черногорца счастливым. Они живут ради личного счастья. Мы же, русские, хотим быть полезными, хотим изменить мир. Многие наши, приехавшие в Черногорию, не могут усидеть на месте и начинают работать, чаще открывая собственный бизнес. Множество ресторанов, турагентств, сервисов по аренде автомобилей открыты русскими. И я не исключение — у меня в Черногории турагентство. Но несмотря на обилие примеров открытых бизнесов, я не вспомню ни одного очень крупного и сверхприбыльного. Даже если ты суперменеджер, тебе придется работать с черногорцами. А они не готовы прыгать через голову ради светлого будущего, черногорцы работают, чтобы хорошо провести сегодняшний день. И сверхусилий от них не стоит ждать. Они сделают ровно необходимый минимум. Они живут здесь и сейчас. Им достаточно, если хорошо, им не надо лучше-больше-идеально. Думаю, это основная причина того, что в Черногории практически нет крупного бизнеса.

Насколько дорого жить



Черногория — туристическая страна. Поэтому все, что находится в пешеходной доступности от моря, дорого. Жилье тут стоит от 1000 евро за квадратный метр, тогда как в горах можно купить ту же площадь за 10 евро, а то и дешевле. Стоимость аренды зависит от сезона. Зимой можно найти жилье за 200—300 евро в месяц. Но если вы едете летом, цены будут совсем другие — от 50 евро в день. Но таковы особенности курортной жизни.

Автомобили тут недорогие, но содержать машину недешево. 300 евро в год — это транспортный налог, страховка и техосмотр. В городах бесплатных парковок практически нет. Летом мы платим 70 евро в месяц и 1 евро в час. Зимой — 25 евро в месяц. Бензин стоит 1,2 евро за литр.

Большая часть расходов — это электричество. Зимой наш средний счет составляет 150 евро в месяц, летом немного меньше — до 100 евро. На мобильную связь я трачу 55 евро, за домашний интернет — 40 евро.

Автомобили тут недорогие, но содержать машину недешево. 300 евро в год — это транспортный налог, страховка и техосмотр. В городах бесплатных парковок практически нет



Образование в Черногории

В Черногории подход к образованию совершенно отличается от российского. В их родительских чатах только шутки, болтовня и поцелуйчики. Ни слова об уроках, успехах детей, и это очень отражает разницу между нами. От детей не ждут, что они будут умными и талантливыми. Не за это их хвалят. В Черногории каждый ребенок молодец, неважно, умеет ли он читать и писать, умеет ли он говорить в два года или еще даже не ходит.

Вы можете сказать, что и в России так, но, если увидите, как общаются с детьми взрослые в Черногории, вы поймете, о чем я. В России мы все-таки оцениваем детей по их успехам и как минимум хотим, чтобы они были.

Черногорцам искренне наплевать, насколько успешным будет их ребенок, главное, чтобы был счастливым. Ко всем детям Черногории относятся одинаково. Здесь не пытаются целенаправленно развивать детей, нет ни специальных школ, ни даже такого слова. Есть спортивные секции и кружки, но их задача развлечь, а не развить. Оценкам в школе не придают значения. Из-под палки никто с детьми не занимается, никто не бьется за оценки. Все образование бесплатное. Частных детсадов и школ очень мало.

Высшее образование в Черногории никогда не было чем-то рядовым, как в России, оно всегда было привилегией. Вот отличная зарисовка о высшем образовании. В прошлом году моя свекровь зачитывала мне новость, она говорила: «Какой кошмар, представляешь, как снизился уровень высшего образования! За год в Черногории выпустили три доктора наук». Она считала, что на всю Черногорию три доктора наук — это очень много и негодовала, что степени стали доставаться так легко. Я промолчала и не стала рассказывать, сколько докторов наук выпускает один Казанский университет.

Черногорцам искренне наплевать, насколько успешным будет их ребенок, главное, чтобы был счастливым. Ко всем детям Черногории относятся одинаково. Здесь не пытаются целенаправленно развивать детей



Медицина



Медицина в Черногории похожа на российскую. Есть страховая «бесплатная», покрывающая основную массу медуслуг. Платить приходится в основном за стоматологию, узи, анализы. У нас в России, по моим наблюдениям, врачи либо очень плохие, либо очень хорошие. В Черногории все врачи средние.

Вас тут не «залечат до смерти» от банальной простуды. Если от российского врача ты уйдешь со списком из 15 лекарств, от черногорского — с рекомендациями попить травку, искупаться в море, пополоскать горло, попить чай и бульон. Антибиотики назначают редко. Но если у тебя серьезное заболевание, тут не вылечишься: нет продвинутых клиник и высококвалифицированных врачей.

Об отношениях к русским

По моему мнению, Черногория одна из самых комфортных стран для эмиграции. В принципе, достаточно понятный для нас менталитет. Черногорцы православные, но они одновременно горцы, отсюда и абсолютный патриархат: мужчина здесь все.

Есть еще один приятный момент заключается в том, что русских здесь любят. В других странах Европы, если ты русский, ты должен доказать, что ты нормальный. Тут наоборот, ты должен только не ударить в грязь лицом. Русских по умолчанию любят и считают братским народом. Есть даже такая популярная поговорка: «Нас с русскими 2 миллиона, нас без русских — полгрузовика».