75-летие Великой Победы: памяти художников-фронтовиков Советской Татарии

Сегодня, в канун 75-летия Победы, состоялось возложение цветов к памятному знаку-камню в честь художников Советской Татарии, погибших в Великой Отечественной войне, расположенному возле здания Союза художников РТ. В Великой Отечественной войне участвовали около 100 казанских художников и студентов художественного училища. Многие из них находились на фронте с первых дней войны.