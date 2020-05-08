75-летие Великой Победы: памяти художников-фронтовиков Советской Татарии

14:20, 08.05.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы 19
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня, в канун 75-летия Победы, состоялось возложение цветов к памятному знаку-камню в честь художников Советской Татарии, погибших в Великой Отечественной войне, расположенному возле здания Союза художников РТ. В Великой Отечественной войне участвовали около 100 казанских художников и студентов художественного училища. Многие из них находились на фронте с первых дней войны.


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