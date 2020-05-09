75-летие Великой Победы в Казани: «Сквозь землю, сквозь камни, сквозь годы...»

14:30, 09.05.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в казанском парке Горького состоялось возложение цветов к Вечному огню и монументу Неизвестному солдату, в котором приняли участие члены «Авторетроклуба-21» во главе с президентом клуба председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным.


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