К 75-летию Великой Победы. Военная драма в театре «Экият»

Сегодня в театре кукол «Экият» состоится премьера спектакля «Самовары», посвященного 75-летию Победы. Накануне на предпремьерном прогоне постановки побывал фотокорреспондент «Реального времени».
В основе военной драмы — одноименная пьеса Рафаэля Тагирова о судьбе тех фронтовиков, что вернулись домой без рук и ног, искалеченные осколками и взрывами. Автор пьесы выступил и в роли режиссера-постановщика спектакля. Художник-постановщик Сергей Рябинин, композитор — заслуженный деятель искусств Татарстана Юрий Чаплин.
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