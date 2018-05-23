Федеральный застройщик заинтересовался застройкой территории завода УЗЭМИК в Уфе

Группа компаний ПИК Сергея Гордеева захотела выкупить девелоперский проект реновации территории завода УЗЭМИК в Уфе. Второй по величине застройщик России предложил башкирскому бизнесмену Радику Султанову выкупить у него права на строительство ЖК «Веденеевский квартал».

Однако предприниматель утверждает, что не заинтересовался предложением ПИКа, передает «Коммерсант».

«Мы не используем схему долевого строительства, строим на свои средства. Инвесторы нам не нужны. Мы сами инвесторы», — приводит его слова издание.

В 2015 году проект ЖК оценивался в 10 млрд рублей. Он предполагает строительство 20 высоток на 164 тыс. кв. м жилья и 120 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. «Веденеевский квартал» должен уместиться на 18 га бывшего Уфимского завода эластомерных изделий и конструкций (УЗЭМИК).

Напомним, что Радик Султанов владеет предприятиями «Салаватстекло», УЗЭМИК и «Искож». В 2017 году АО «Салаватстекло» увеличило прибыль на 27% до 2,07 млрд рублей.