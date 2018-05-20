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Промышленность

В ОАЭ введут 10-летние резидентские визы для инвесторов

22:51, 20.05.2018
В ОАЭ введут 10-летние резидентские визы для инвесторов
Фото: pixabay.com

Объединенные Арабские Эмираты введут новые резидентские визы для инвесторов и специалистов, которые будут выдаваться сроком на 10 лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на премьер-министра страны Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, визы смогут получить инвесторы, ученые, врачи, инженеры и предприниматели.

Нововведения должны вступить в третьем квартале 2018 года. На данный момент резидентские визы в ОАЭ выдаются сроком на три года.

Ранее бизнесмены ОАЭ выразили готовность сотрудничать с Татарстаном.

Промышленность
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