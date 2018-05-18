В уфимском ВК «Урал» появился еще один либеро — Роман Брагин

Либеро Роман Брагин продолжит карьеру в «Урале». 31-летний волейболист подписал контракт с уфимским клубом на год, сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба.



Ранее Брагин выступал за московское «Динамо» (с 2006 по 2013, с 2016 по 2018), «Белогорье» (с 2013 по 2016) и «Луч» (2005/06). В 2015 году провел четыре матча в составе сборной России.



В составе «Белогорья» становился победителем Лиги чемпионов (2014), а также клубного чемпионата мира (2014). Брагин — двукратный обладатель Суперкубка России (2013, 2014).

Ранее еще один либеро Дмитрий Кириченко продлил контракт с «Уралом».

