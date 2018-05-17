Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

Фото: пресс-служба СКР

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал снимки из домов фигурантов дела о хищении в Эрмитаже. В чьих именно апартаментах сделаны снимки не уточняется.

На фотографиях дорогая мебель с позолотой. На стенах картины в золотых рамах, ящики с драгоценностями. Кроме того, в кадр попали пачки денег в рублях и валюте.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств — 450 млн рублей — была перечислена в подконтрольные им организации.

Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Пирумову уже предъявлено обвинение.