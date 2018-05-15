В Уфе открылись Первые евразийские юношеские игры боевых искусств

В столице Башкортостана открылись Первые евразийские юношеские игры боевых искусств. Участие в них принимают около пяти тысяч спортсменов из регионов России, стран Восточной Европы и Азии.

В программу соревнований входят 18 дисциплин: айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ («ограниченный контакт», «полный контакт» и «средства защиты»), киокусинкай, рукопашный бой, тайский бокс, тхэквондо (ГТФ), кикбоксинг («лайт», «поинт», «фулл»), сетокан, сито-рю, тхэквондо (ИТФ), ушу («саньда» и «Таолу»), мас-рэстлинг.

Турнир пройдет до 17 мая. В рамках гала-программы состоится профессиональное бойцовское шоу WCSA PRO/AMA Fight Show «Combat Ring ХXV».

