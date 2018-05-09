Заказчик принял автодорожную часть Крымского моста у строителей

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста, открытие движения намечено на вторую половину мая. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту — с тем, чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая», — рассказал начальник компании.

Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приемки, составила 96,9 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин откроет автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая. Предполагается, что железнодорожная часть моста заработает в декабре 2019 года.