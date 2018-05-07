Следствие второй раз попросило перевести экс-гендиректора «Гоголь-центра» под домашний арест

Следствие повторно попросило Басманный суд Москвы перевести экс-гендиректора «Гоголь-центра» и фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского под домашний арест.



«В суд поступило ходатайство следствия о изменении Малобродскому меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Оно будет рассмотрено 10 мая в 12.00 мск», — передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Малобродского, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении денег, выделенных на театральные постановки.

Напомним, первый раз следствие ходатайствовало о переводе Малобродского под домашний арест по состоянию здоровья в апреле. Против этого выступала прокуратура. 27 апреля Басманный районный суд отказался изменить ему меру пресечения.