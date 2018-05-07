Власти Украины прекратят финансировать поездки спортсменов в Россию

Украина больше не будет финансировать поездки атлетов страны в Россию, заявил глава Минмолодежи и спорта страны Игорь Жданов.



По его словам, у министерства есть «суверенное право» не финансировать международные поездки спортсменов. Спортсменов, болельщиков и тренеров, посещавших Крым, будут останавливать сотрудники Госпогранслужбы Украины.

Отметим, что глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что МОК сумел договориться и снять запрет Киева на участие украинских спортсменов в турнирах на территории России.