Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет

Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд на территорию России на 30 лет, до 2048 года.

«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — написал он в Facebook.

Как пишет ТАСС, Мацейчук 2 мая прилетел в московский аэропорт Домодедово из Франкфурта-на-Майне.

«При прохождении погранконтроля его в Россию не пустили, так как он является персоной нон грата за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских националистов и осквернении могил советских бойцов», — заявил источник издания.

Ранее в студии программы на НТВ «Место встречи» произошла массовая драка, поводом для которой послужила фраза Томаша Мацейчука «ваши деды — красные фашисты».