Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет
Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд на территорию России на 30 лет, до 2048 года.
«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — написал он в Facebook.
Как пишет ТАСС, Мацейчук 2 мая прилетел в московский аэропорт Домодедово из Франкфурта-на-Майне.
«При прохождении погранконтроля его в Россию не пустили, так как он является персоной нон грата за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских националистов и осквернении могил советских бойцов», — заявил источник издания.
Ранее в студии программы на НТВ «Место встречи» произошла массовая драка, поводом для которой послужила фраза Томаша Мацейчука «ваши деды — красные фашисты».ТехнологииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым