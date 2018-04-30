Боевики обстреляли несколько районов города Хомс — два человека погибли

Боевики дважды обстреляли несколько районов города Хомс. В результате два человека погибли, 13 ранены, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«29 апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибли два и ранены 13 человек. Есть разрушения», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, был нарушен режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.

Напомним, накануне военные базы в окрестностях Хамы и Алеппо стали целями новых ракетных атак, которым подверглась Сирия.