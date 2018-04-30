Сирийские базы подверглись новым ракетным атакам

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Военные базы в окрестностях Хамы и Алеппо стали целями новых ракетных атак, которым подверглась Сирия вечером 29 апреля.



С чьей именно стороны произошли «враждебные атаки» не уточняется, сообщает агентство SANA со ссылкой на неназванный военный источник.

Одной из целей атак стали армейская база, известная как «Бригада 47», и центр вербовки иранских боевиков-сибитов, сражающихся вместе с силами президента Сирии Башара Асада, передает Reuters со ссылкой на источник из числа сил оппозиции.

Отмечается, что многочисленные ракетные удары поразили несколько командных пунктов и привели к десяткам ранений и жертв.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «дело Скрипалей» нужно было США и Великобритании для оправдания нанесения ударов по Сирии.