«Новатэк» планирует в ноябре подготовить проект арктического завода по сжижению природного газа

ПАО «Новатэк» планирует подготовить проект завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» уже в ноябре текущего года. Инвестрешение по строительству перевалочного пункта СПГ на Камчатке будет готово во второй половине года, сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Он также отметил, что компания рассчитывает на введение статуса ТОР в перевалочном пункте на Камчатке. Однако сейчас проект не попадает под территорию опережающего развития, так как он будет расположен на воде, а не на суше, сообщает ТАСС.

Напомним, компания разработала и запатентовала систему, позволяющую сжижать газ с помощью холода окружающей природной среды. В Ямало-Ненецком автономном округе уже построили первую очередь завода. Его мощность — 5,5 млн тонн в год.