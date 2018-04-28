Следком возбудил новое дело против задержанного за смертельный таран в Казани

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Сегодня в казанском суде будет рассмотрено ходатайство об аресте 31-летнего водителя Артура Сатрутдинова, задержанного прошлой ночью после тарана полицейского авто. В результате аварии один сотрудник МВД погиб, другой был ранен.

В ГСУ МВД Татарстана было возбуждено дело о грубом нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшем тяжкие последствия (ч.4 ст. 264 УК РФ). Еще вчера оно по решению прокуратуры было передано в Следком — прокуроры усмотрели в действиях водителя признаки более тяжкого преступления.

Как сообщают источники «Реального времени», сотрудники Следкома по РТ уже возбудили в отношении Сатрутдинова новое дело — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ответственность за данное преступление — до 20 лет лишения свободы.

Позже в Следкоме подтвердили эту информацию.

По версии следствия, в ночь на 27 апреля на улице Восстания города Казани полиция попыталась остановить за нарушение правил дорожного движения автомобиль «БМВ», за рулем которого находился Сатрутдинов. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских и пытался скрыться на автомобиле.

Далее, как полагают в Следкоме, мужчина, неоднократно нарушив правила дорожного движения, на перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов умышленно совершил столкновение с полицейским автомобилем «Лада Приора», следовавшим во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками. Столкновение и привело к тяжким последствиям.

