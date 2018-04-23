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Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых уведомлений о проверках

12:59, 23.04.2018

Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных о фальшивой рассылке с предупреждениями о проверках.

«В последнее время участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений в адрес организаций — операторов персональных данных», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что в фальшивых уведомлениях сообщается о проведении внеплановых проверок на предмет выполнения требований Федерального закона «О персональных данных» по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных и отсутствия комплекта документов по защите персональных данных.

«Обращаем внимание, что должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к рассылке данных сообщений», — подчеркнули в РКН.

Ранее Роскомнадзор предупредил о фейковых горячих линиях по блокировке Telegram.

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