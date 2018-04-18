Состояние пострадавших при нападении на школу в Башкирии оценивается как средней степени тяжести
Медики оценивают состояние троих пострадавших при нападении ученика на школу в Стерлитамаке как средней степени тяжести.
«Состояние всех госпитализированных средней тяжести», — цитирует «Интерфакс» слова представителя больницы.
Собеседник агентства уточнил, что трое пострадавших госпитализированы в отделение травматологии, еще одна находится в хирургии.
По данным «Реального времени», состояние троих пострадавших и нападавшего стабильно. Их жизни ничего не угрожает.
Напомним, что сегодня утром в Стерлитамаке ученик школы №1 напал на учительницу и одноклассниц. После этого он устроил поджог в классе информатики.Происшествия Башкортостан
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