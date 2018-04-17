СМИ: Скрипалей отравили веществом в жидком виде

Вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было использовано в жидком состоянии.

Как сообщает Sky News со ссылкой на данные Министерства окружающей среды, в качестве основного места преступления рассматривается дом Сергея Скрипаля.

Ранее исследовательский центр в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, выяснил, что при отравлении Скрипалей использовали вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.

Справка

5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.