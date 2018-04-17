Ижевский механический завод закупит патроны на 740 тысяч рублей

АО «Ижевский механический завод» объявило тендер на поставку испытательных патронов. Начальная стоимость контракта составляет 742,5 тысячи рублей.

Закупка проводится в форме запроса предложений. Победителем признано ОАО «ЦНИИТОЧМАШ», следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно документации, предприятие закупает 4,2 тысячи патронов 9 mm Makarov И, а также почти 8,7 тысячи патронов калибра 308 Win И.

«Ижевский механический завод» производит гражданское и служебное оружие, электроинструменты, а также различное оборудование. В том числе предприятие выпускает пистолеты Макарова и Ярыгина. Входит в состав концерна «Калашников».