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Ижевский механический завод закупит патроны на 740 тысяч рублей

16:26, 17.04.2018
Ижевский механический завод закупит патроны на 740 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

АО «Ижевский механический завод» объявило тендер на поставку испытательных патронов. Начальная стоимость контракта составляет 742,5 тысячи рублей.

Закупка проводится в форме запроса предложений. Победителем признано ОАО «ЦНИИТОЧМАШ», следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно документации, предприятие закупает 4,2 тысячи патронов 9 mm Makarov И, а также почти 8,7 тысячи патронов калибра 308 Win И.

«Ижевский механический завод» производит гражданское и служебное оружие, электроинструменты, а также различное оборудование. В том числе предприятие выпускает пистолеты Макарова и Ярыгина. Входит в состав концерна «Калашников».

ПромышленностьОПК Удмуртия
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