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СМИ: США планируют заменить контингент в Сирии на силы арабских стран

09:16, 17.04.2018
СМИ: США планируют заменить контингент в Сирии на силы арабских стран
Фото: pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сформировать на территории Сирии воинский контингент из арабских стран на замену находящихся там американских военных.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон связывался с и. о. главы Службы общей разведки Египта генералом Аббасом Камелем и узнавал, может ли Египет оказать содействие в реализации плана, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее администрация США обратилась к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с предложением выделить миллиарды долларов и направить войска в регион.

«С Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ был установлен контакт относительно финансовой поддержки и более широкого участия», — заявил источник.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии.

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