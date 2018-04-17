СМИ: США планируют заменить контингент в Сирии на силы арабских стран

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сформировать на территории Сирии воинский контингент из арабских стран на замену находящихся там американских военных.



Советник по национальной безопасности США Джон Болтон связывался с и. о. главы Службы общей разведки Египта генералом Аббасом Камелем и узнавал, может ли Египет оказать содействие в реализации плана, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее администрация США обратилась к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с предложением выделить миллиарды долларов и направить войска в регион.

«С Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ был установлен контакт относительно финансовой поддержки и более широкого участия», — заявил источник.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии.