Лаборатория «АК БАРС Цифровые технологии» провела хакатон Aimee API

ПАО «АК БАРС» Банк подвело итоги хакатона по разработке приложений с применением инновационной технологии банка — искусственного интеллекта Aimee API. Три команды победителей получили денежные призы и предложения по дальнейшему развитию проектов.

Хакатон прошел 13 и 14 апреля в Казани. 10 команд презентовали разработанные с нуля приложения, интегрированные с мессенджерами, социальными сетями, которые распознают речь и поддерживают функцию синтеза, обосновали полезность сервисов для клиентов и коммерческий потенциал.

Результаты определило экспертное жюри — руководитель направления развития перспективных продуктов лаборатории «АК БАРС Цифровые технологии» Ярослав Шуваев, руководитель проектного офиса инновационного развития «АК БАРС» Банка Дамир Галиев, руководитель IT-компании Gradient Kilby Константин Соснов и менеджер проектов лаборатории «АК БАРС Цифровые технологии» Артем Остапчук.

Первое место заняла команда Jopeg*, которая разработала новую модель продаж продуктов банка — Hyper call**, второе место получила команда Zeroday***, которая презентовала приложение «Помощник брокера» для быстрого открытия и закрытия сделок на бирже. Третье место досталось команде Pivo****, которая предложила сервис «Внутренний консьерж» для гостиниц, позволяющий обслуживать клиентов круглосуточно: заказывать еду, бронировать билеты, оставлять заявки на такси, узнавать актуальные предложения по экскурсиям и др. через мобильный чат. Победители получили денежные призы от банка — 50 000 рублей за первое место, 30 000 и 20 000 рублей за второе и третье, а также предложения по дальнейшему сотрудничеству.

Партнер хакатона IT-компания Gradient Kilby предоставила двум командам специальные призы — 30 000 рублей приложению «Внутренний консьерж» команды Pivo и финансовую поддержку команде Sn0wDev***** для дальнейшего развития программы «Умное хранилище», суть которого заключается в быстром поиске информации из истории переписок в мессенджере.

Ярослав Шуваев подчеркнул, что банк видит широкое применение искусственного интеллекта в области финансовых услуг. «В прошлом году хакатон дал несколько интересных идей, многие из которых легли в основу бизнес-решений банка. Искусственный интеллект Aimee API из их числа. Первые результаты его использования в сервисной модели показали, что искусственный интеллект особенно востребован как корпоративный инструмент, повышающий эффективность работы подразделений банка за счет непрерывного обслуживания клиентов. Обладающий искусственным интеллектом робот способен поддерживать беседу и успешно обрабатывать обращения клиентов с учетом контекста в 30% случаев».

Организатором хакатона выступила цифровая лаборатория «АК БАРС Цифровые технологии» при поддержке Высшей школы ИТИС КФУ и компании Gradient Kilby. Цель мероприятия — привлечение молодых талантливых специалистов к перспективным проектам, развитие передовых идей и IT-решений в области финансовых технологий.

*Жопег; **Гипер-вызов; ***Зеродей; ****Пыво; *****Сн0уДев

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