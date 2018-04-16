Суд проверит законность ареста братьев Магомедовых

Мосгорсуд рассмотрит сегодня, 16 апреля, жалобы на арест владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 млрд рублей.

Кроме жалоб на арест братьев Магомедовых, назначенных на 14.30, Мосгорсуд проверит законность заключения под стражу гендиректора фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артура Максидова, передает «РИА Новости».

Напомним, следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей, а Максидов — почти 669 млн рублей. Ранее Тверской суд Москвы арестовал всех троих до 30 мая.