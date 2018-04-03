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МОК назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады в 2026 году

18:47, 03.04.2018 1
МОК назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады в 2026 году
Фото: pixabay.com

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал семь стран, претендующих на проведение Олимпийских игр в 2026 году. Комитет отмечает, что он готов предоставить большую поддержку и помощь. Кроме того, в результате диалога будет выбрана наилучшая страна для проведения следующих Игр.

Среди претендентов:

  1. Австрия
  2. Канада
  3. Италия
  4. Япония
  5. Швеция
  6. Швейцария
  7. Турция

Решение о том, кто именно будет проводить Игры, МОК примет в сентябре 2019 года, говорится на сайте комитета.

Напомним, членство ОКР было приостановлено исполкомом МОК 5 декабря 2017 года за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Восстановлен в правах он был только после закрытия Игр в Пхенчхане — 28 февраля.

Спорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Надеюсь о допинге не будут трещать сутками на них.
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