МОК назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады в 2026 году

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал семь стран, претендующих на проведение Олимпийских игр в 2026 году. Комитет отмечает, что он готов предоставить большую поддержку и помощь. Кроме того, в результате диалога будет выбрана наилучшая страна для проведения следующих Игр.

Среди претендентов:

Австрия Канада

Италия

Япония

Швеция Швейцария Турция

Решение о том, кто именно будет проводить Игры, МОК примет в сентябре 2019 года, говорится на сайте комитета.

Напомним, членство ОКР было приостановлено исполкомом МОК 5 декабря 2017 года за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Восстановлен в правах он был только после закрытия Игр в Пхенчхане — 28 февраля.