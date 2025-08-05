Комментатор Александр Гришин погиб под колесами электропоезда

Об этом сообщили в правоохранительных органах

Комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

— В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом Александра Гришина на первом пути станции Битца. По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, — сообщил собеседник ТАСС.

Анастасия Гришина, супруга комментатора, подтвердила, что его смерть наступила в результате несчастного случая.

Гришин с 2018 года работал на Первом канале, где комментировал крупнейшие турниры по фигурному катанию. Он также работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу.

Рената Валеева