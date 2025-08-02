Следком: в Казани начата проверка после нападения мигранта на продавца

Информация о происшествии появилась в соцсетях, где сообщается, что мужчина без причины избил женщину

Фото: Максим Платонов

В Казани начата проверка по факту нападения мигранта на женщину-продавца в супермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

Информация о происшествии появилась в соцсетях, где сообщается, что мужчина без причины избил женщину.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому провести процессуальную проверку. Он также требует представить доклад о результатах проверки и обстоятельствах инцидента.

Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

Напомним, что следователи совместно с сотрудниками МВД провели рейд на овощной базе и строительной площадке в Казани, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. В ходе проверки были осмотрены 95 иностранных граждан, у 10 из них выявили нарушения.



Анастасия Фартыгина