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Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве

14:42, 31.07.2025

Она уже была в посольстве в Москве, а также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе

Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве
Фото: скриншот из видео #inFOCUS

Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве. Об этом сообщило МИД Швеции. Юханнессон, ранее занимавшая пост посла в Минске, начнет свою работу осенью этого года, пишет РИА «Новости».

В шведском МИД уточнили, что у нового посла есть богатый опыт работы: она уже была в посольстве в Москве, а также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе.

В настоящее время Юханнессон занимается вопросами Восточного партнерства в министерстве.

Напомним, что Россия планирует возобновить работу своего посольства в Нигере до конца текущего года.

Анастасия Фартыгина

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