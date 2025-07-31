Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве

Она уже была в посольстве в Москве, а также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе

Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве. Об этом сообщило МИД Швеции. Юханнессон, ранее занимавшая пост посла в Минске, начнет свою работу осенью этого года, пишет РИА «Новости».

В шведском МИД уточнили, что у нового посла есть богатый опыт работы: она уже была в посольстве в Москве, а также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе.

В настоящее время Юханнессон занимается вопросами Восточного партнерства в министерстве.

Напомним, что Россия планирует возобновить работу своего посольства в Нигере до конца текущего года.



Анастасия Фартыгина