Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве
Она уже была в посольстве в Москве, а также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе
Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве. Об этом сообщило МИД Швеции. Юханнессон, ранее занимавшая пост посла в Минске, начнет свою работу осенью этого года, пишет РИА «Новости».
В шведском МИД уточнили, что у нового посла есть богатый опыт работы: она уже была в посольстве в Москве, а также работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге и представительстве ЕС в Брюсселе.
В настоящее время Юханнессон занимается вопросами Восточного партнерства в министерстве.
Напомним, что Россия планирует возобновить работу своего посольства в Нигере до конца текущего года.
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