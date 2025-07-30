Ушел из жизни казанский хирург Рафаил Низамов
Прощание с врачом состоялось сегодня в 13.30
Минздрав Татарстана сообщил о кончине Рафаила Низамова, врача-хирурга отделения гнойной хирургии Клиники медицинского университета. Он скончался 30 июля на 69-м году жизни.
Прощание с врачом состоялось сегодня в 13.30.
— Светлая память о Рафаиле Абдрахмановиче Низамове навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении на сайте Минздрава Татарстана.
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