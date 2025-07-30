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Ушел из жизни казанский хирург Рафаил Низамов

17:47, 30.07.2025

Прощание с врачом состоялось сегодня в 13.30

Ушел из жизни казанский хирург Рафаил Низамов
Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Минздрав Татарстана сообщил о кончине Рафаила Низамова, врача-хирурга отделения гнойной хирургии Клиники медицинского университета. Он скончался 30 июля на 69-м году жизни.

Прощание с врачом состоялось сегодня в 13.30.

— Светлая память о Рафаиле Абдрахмановиче Низамове навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении на сайте Минздрава Татарстана.

Рената Валеева

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