Объявлен длинный список Букеровской премии 2025 года

В него вошли книги авторов из Великобритании, США, Канады и Азии

Оргкомитет Букеровской премии опубликовал список из 13 номинантов 2025 года. В него вошли книги авторов из Великобритании, США, Канады и Азии. В числе кандидатов — лауреат 2006 года Киран Десаи. Ее новый роман «Одиночество Сони и Санни» попал в лонг-лист спустя 19 лет после победы с книгой «Наследство потерь». Новый роман рассказывает о двух мигрантах, которые возвращаются в Индию и встречаются в ночном поезде. Книга объемом 667 страниц выходит в сентябре. Критики ее пока не оценили, но жюри назвало текст масштабным и многослойным.

Среди других номинантов — роман Сьюзен Чои «Фонарик» — о корейско-американской семье, «Прослушивание» Кэти Китамуры — о женщине, которую находит человек, называющий себя ее сыном, и «Плоть» Дэвида Шалаи — история о венгре с криминальным прошлым, попавшем в высшее общество Лондона.

В состав жюри входят писатель Родди Дойл, актриса Сара Джессика Паркер и еще три члена, которых оргкомитет не называет. Эксперты выберут шорт-лист из шести книг к 23 сентября. Им предстоит перечитать все номинированные тексты. Финального победителя объявят в Лондоне 10 ноября. Автор получит денежную премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 67 тыс. долларов США). В прошлом году премию получила Саманта Харви за роман «По орбите» — о космонавтах на Международной космической станции.

Полный список номинантов:

Клэр Адам — «Формы любви»;

Таш Ау — «Юг»;

Наташа Браун — «Универсальность»;

Джонатан Бакли — «В одной лодке»;

Сьюзен Чои — «Фонарик»;

Киран Десаи — «Одиночество Сони и Санни»;

Кэти Китамура — «Прослушивание»;

Бен Марковиц — «Остаток наших дней»;

Эндрю Миллер — «Зимняя земля»;

Мария Рева — «Последыш»;

Дэвид Шалаи — «Плоть»;

Бенджамин Вуд — «Прибрежный собиратель»;

Ледия Джога — «Неверное толкование».

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Екатерина Петрова