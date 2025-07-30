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Объявлен длинный список Букеровской премии 2025 года

13:32, 30.07.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

В него вошли книги авторов из Великобритании, США, Канады и Азии

Объявлен длинный список Букеровской премии 2025 года
Фото: Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation / скриншот с сайта The New York Times

Оргкомитет Букеровской премии опубликовал список из 13 номинантов 2025 года. В него вошли книги авторов из Великобритании, США, Канады и Азии. В числе кандидатов — лауреат 2006 года Киран Десаи. Ее новый роман «Одиночество Сони и Санни» попал в лонг-лист спустя 19 лет после победы с книгой «Наследство потерь». Новый роман рассказывает о двух мигрантах, которые возвращаются в Индию и встречаются в ночном поезде. Книга объемом 667 страниц выходит в сентябре. Критики ее пока не оценили, но жюри назвало текст масштабным и многослойным.

Среди других номинантов — роман Сьюзен Чои «Фонарик» — о корейско-американской семье, «Прослушивание» Кэти Китамуры — о женщине, которую находит человек, называющий себя ее сыном, и «Плоть» Дэвида Шалаи — история о венгре с криминальным прошлым, попавшем в высшее общество Лондона.

В состав жюри входят писатель Родди Дойл, актриса Сара Джессика Паркер и еще три члена, которых оргкомитет не называет. Эксперты выберут шорт-лист из шести книг к 23 сентября. Им предстоит перечитать все номинированные тексты. Финального победителя объявят в Лондоне 10 ноября. Автор получит денежную премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 67 тыс. долларов США). В прошлом году премию получила Саманта Харви за роман «По орбите» — о космонавтах на Международной космической станции.

Полный список номинантов:

  • Клэр Адам — «Формы любви»;
  • Таш Ау — «Юг»;
  • Наташа Браун — «Универсальность»;
  • Джонатан Бакли — «В одной лодке»;
  • Сьюзен Чои — «Фонарик»;
  • Киран Десаи — «Одиночество Сони и Санни»;
  • Кэти Китамура — «Прослушивание»;
  • Бен Марковиц — «Остаток наших дней»;
  • Эндрю Миллер — «Зимняя земля»;
  • Мария Рева — «Последыш»;
  • Дэвид Шалаи — «Плоть»;
  • Бенджамин Вуд — «Прибрежный собиратель»;
  • Ледия Джога — «Неверное толкование».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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