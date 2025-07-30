Объявлен длинный список Букеровской премии 2025 года
В него вошли книги авторов из Великобритании, США, Канады и Азии
Оргкомитет Букеровской премии опубликовал список из 13 номинантов 2025 года. В него вошли книги авторов из Великобритании, США, Канады и Азии. В числе кандидатов — лауреат 2006 года Киран Десаи. Ее новый роман «Одиночество Сони и Санни» попал в лонг-лист спустя 19 лет после победы с книгой «Наследство потерь». Новый роман рассказывает о двух мигрантах, которые возвращаются в Индию и встречаются в ночном поезде. Книга объемом 667 страниц выходит в сентябре. Критики ее пока не оценили, но жюри назвало текст масштабным и многослойным.
Среди других номинантов — роман Сьюзен Чои «Фонарик» — о корейско-американской семье, «Прослушивание» Кэти Китамуры — о женщине, которую находит человек, называющий себя ее сыном, и «Плоть» Дэвида Шалаи — история о венгре с криминальным прошлым, попавшем в высшее общество Лондона.
В состав жюри входят писатель Родди Дойл, актриса Сара Джессика Паркер и еще три члена, которых оргкомитет не называет. Эксперты выберут шорт-лист из шести книг к 23 сентября. Им предстоит перечитать все номинированные тексты. Финального победителя объявят в Лондоне 10 ноября. Автор получит денежную премию в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (примерно 67 тыс. долларов США). В прошлом году премию получила Саманта Харви за роман «По орбите» — о космонавтах на Международной космической станции.
Полный список номинантов:
- Клэр Адам — «Формы любви»;
- Таш Ау — «Юг»;
- Наташа Браун — «Универсальность»;
- Джонатан Бакли — «В одной лодке»;
- Сьюзен Чои — «Фонарик»;
- Киран Десаи — «Одиночество Сони и Санни»;
- Кэти Китамура — «Прослушивание»;
- Бен Марковиц — «Остаток наших дней»;
- Эндрю Миллер — «Зимняя земля»;
- Мария Рева — «Последыш»;
- Дэвид Шалаи — «Плоть»;
- Бенджамин Вуд — «Прибрежный собиратель»;
- Ледия Джога — «Неверное толкование».
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