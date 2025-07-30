Казанская пенсионерка отдала мошенникам накопления в рублях, долларах и евро

Общая сумма ущерба составляет около 1,5 млн рублей

Фото: Татьяна Демина

73-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, передав им крупную сумму денег под предлогом сохранности на «безопасном счете». Женщина отдала курьеру 6 195 долларов, 6 220 евро и 350 тыс. рублей, думая, что таким образом защищает свои сбережения от злоумышленников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Мошенники убедили пенсионерку, что деньги будут переданы в Центробанк России для хранения. Она не подозревала, что стала жертвой обмана, и передала деньги прямо у себя дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Советского района Казани.



Анастасия Фартыгина