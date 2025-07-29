Новая российская вакцина от менингококковой инфекции появится в 2027 году

Подача документов на ее регистрацию планируется к концу 2025 года

Фото: Реальное время

Разработанная учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакцина от менингококковой инфекции начнет применяться в России в 2027 году. Подача документов на ее регистрацию планируется к концу 2025 года, сообщило агентство в своем телеграм-канале.

— Ожидается, что вакцина будет доступна для применения в 2027 году, — говорится в сообщении.

В ФМБА уточнили, что вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, производится на территории предприятия по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции.

— На данный момент препарат находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача досье на регистрацию вакцины, — отмечается в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По информации агентства, новая вакцина имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B. Этот компонент вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным на территории России. Уникальный состав вакцины позволит эффективно бороться с большинством штаммов менингококковой инфекции, циркулирующих в стране.

В июле в России наблюдался рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Это связали с заболеваемостью среди трудовых мигрантов.

Рената Валеева