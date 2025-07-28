Лавров объяснил инцидент с наступившей на ногу девушкой на саммите БРИКС в Казани кокетством

Министр со смехом напомнил, что вокруг этого инцидента появилось «много всяких измышлений»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал инцидент, произошедший во время саммита БРИКС в Казани, когда девушка наступила ему на ногу, и развеял «множество измышлений» вокруг этой истории.

На форуме «Территория смыслов» участники попросили Лаврова прокомментировать видеоролики, распространившиеся в Сети, и рассказать, что он сказал девушке в тот момент.

Министр со смехом напомнил, что вокруг этого инцидента появилось «много всяких измышлений».

— Прошла красивая девушка. Наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает, и сказал, что скоро выйду покурить, — с улыбкой поделился Лавров.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года и стал ключевым политическим событием председательства России в объединении. Помимо лидеров стран БРИКС, участниками встречи стали генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, а также руководители государств, не входящих в объединение, таких как Турция и Палестина.

Рената Валеева