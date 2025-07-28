Сегодня в Татарстане ожидается северный ветер и до +26 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов. Днем ожидается от +21 до +26 градусов.
В Казани воздух прогреется до +26 градусов, без существенных осадков.
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